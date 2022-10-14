14 октября: какие четыре важных праздника отмечаем в этот день и их значение

Украинские традиции и история играют важную роль в существовании нашей государственности и независимости. Покров Пресвятой Богородицы, День защитников и защитниц Украины, День украинского казачества и День основания УПА – это четыре праздника, которые объединили историю Украины воедино.

Праздник Покрова перерос в четыре выдающихся общенациональных события для украинцев, разъединенных временем, но объединенных общим смыслом. Этот день важен для украинцев, ведь мы вспоминаем все тех, кто защищал и защищает независимость нашего государства в разный период истории. Также мы чтим Пресвятую Богородицу, которая считается покровительницей и защитницей воинов, пишет 24 канал.

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Праздник Покрова Пресвятой Богородицы считается одним из самых почитаемых среди христиан. Его начали отмечать в 10 веке. По преданию в 910 году Богородица в Константинополе оградила людей от нападения врагов. Она предстала перед молящимися в храме верующими и накрыла их своим омофором. Так покров защитил всех жителей города и разбрасывал вражеские корабли. С тех пор Покров ассоциируется с защитой от врага.

Для казаков Покров имел особое значение. Она была важна настолько, что главная церковь на Сечи всегда была названа в ее честь. Также Богородицу изображали на хоругвях, под которыми войско уходило в походы. А еще в этот праздник казаки каждый год выбирали кошевого атамана.

14 октября – празднуют украинцы в этот день / Фото из открытых источников

День украинского казачества был утвержден в 1999 году указом тогдашнего Президента.

Считается, что первые казаки появились на территории Украины в 80-90 годах 15 века. Они были свободными людьми, верившими в Бога и защищавшими свою землю от врагов. В большинстве своем казаки защищали земли от нападения крымских татар, а также охраняли торговые пути. Казацкая эпоха является одной из важнейших в истории Украины, а их борьба за национальную идею имеет важное значение для украинцев.

14 октября главнокомандующий Украинской повстанческой армией Роман Шухевич подписал официальный приказ о создании Украинской повстанческой армии, боровшейся за сохранение целостности и самостоятельности Украины. Они воевали сразу против двух режимов – сталинского (советского) и гитлеровского (нацистского).

В этот день повстанцы считали своей важной обязанностью сходить в этот день в церковь и посвятить оружие. Празднование годовщины Дня основания Украинской повстанческой армии было введено в Украине в 2005 году.

14 октября: какие праздники отмечают в Украине / Фото "Слово и дело"

День защитников и защитниц Украины был начат в 2014 году указом тогдашнего президента. Этот праздник очень важен, ведь сейчас наши воины каждый день воюют за мирное и светлое будущее Украины. Предпосылкой создания праздника стала тенденция отказа всех советских символов и праздников. Это была реакция украинцев на вооруженную агрессию России против Украины в 2014 году. Таким образом, мы избавились от "Дня защитника Отечества", который был наполнен идеологическими нарративами российской пропаганды.

Хотя почти всю нашу историю мы боремся, что быть свободными и независимыми. Несокрушимый дух украинцев известен на весь мир, потому что мы стоим за жизнь, когда наши враги несут только смерть. Поэтому нам нужно помнить, какой ценой нам дается независимость и почтить память погибших воинов и поблагодарить всех, кто посвятил свою жизнь защите Украинского государства.