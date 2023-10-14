14 октября – какой праздник сегодня и что нельзя делать в этот день
14 октября христиане чтят память преподобной Параскевы Сербской. В Украине отмечается День создания УПА. Все о сегодняшнем дне читайте дальше.
14 октября верующие в молитвах вспоминают преподобную Параскеву. Она родилась в богатой семье в городе Эпиват, пишет 24 Канал.
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Параскева с детства воспитывалась в христианском духе. Когда умерли ее родители, она отдала все наследство бедным и ушла в монастырь. После этого девушка много лет жила в Иорданской пустыне, где питалась ягодами. За два года до смерти Параскева Сербская вернулась в родные места.
День ангела 14 октября празднуют Александр, Алексей, Георгий, Григорий, Егор, Иван, Михаил, Николай, Петр, Роман, Савва, Ян, Вера.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день запрещено заниматься тяжелым физическим трудом.
- Считалось, что женщинам при надежде нельзя расчесывать волосы и идти на улицу с непокрытой головой.
- Нельзя сегодня злословить и ссориться.
Приметы на 14 октября
Погоду сегодня определяли по ветру.
- Если в этот день ветер с востока или севера, то зима будет холодной;
- с юга – теплой;
- с запада – до снежной зимы;
- если ветер переменчивый, то зима тоже будет переменчивой.
День в Украине и мире
День создания УПА. Украинская Повстанческая Армия – это военно-политическая формация украинского освободительного движения, которая являлась единственной военной силой во Второй мировой, что определяла цель – создание Украинского государства. УПА действовала с 1942 по сентябрь 1949. Затем ее реорганизовали в вооруженное подполье. Украинцы спорили, когда отмечать событие, ведь это не церковная дата, которую можно перенести на 1 октября как другие праздники.