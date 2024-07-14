Какой церковный праздник 14 июля: что нельзя делать сегодня

В воскресенье, 14 июля, верующие чтят память отцов шести соборов. Люди идут в церковь и в молитвах просят помощи в испытаниях, которые происходят на жизненном пути. Также сегодня стоит заняться благотворительностью.

Согласно верованиям наших предков, в этот день природа способна исцелять. Поэтому хорошо проводить больше времени на улице. Подробнее о сегодняшнем церковном празднике расскажет LifeStyle 24.

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День памяти отцов шести соборов

Ранее на Вселенских соборах люди решали проблемы, которые беспокоили общество. Этим занималась церковь, затем она записывала все принятые решения в Книгу канонов. Не всегда они соответствовали христианской вере, ведь влияние императоров было значительным. В общем, согласно утверждениям ПЦУ, было семь Вселенских соборов.

Что нельзя делать

Нельзя ссориться, завидовать и злословить.

Не стоит распускать сплетни, быть скупыми и стремиться к мести.

Не рекомендуется выбрасывать еду, поскольку притянете бедность.

Запрещено поднимать деньги с земли, потому что накличете финансовые трудности.

Народные приметы

Если утром солнце будут закрывать облака, то днем выпадет дождь.

Если погода будет ясной и сухой, то ждите теплую осень.

Громкий гром – к ливню, который долго не будет переставать.

Если сегодня будет дождь, то готовьтесь к такой погоде еще на неделю.

Что еще отмечают

Сегодня украинцы отмечают День рыбака. Такой профессиональный праздник был основан 22 июня 1995 года. Поэтому поздравляем всех причастных и желаем процветания на работе!

Также ежегодно 14 июля в мире празднуют День осведомленности об акулах. Во время события людей информируют об этих рыбах, поскольку они опасны. Однако говорят и о важности сохранения такого вида.