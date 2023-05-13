Какой праздник 13 мая – что нельзя делать сегодня, интересные приметы на этот день

13 мая христиане чтят память апостола Иакова. В мире отмечают День техники для будущего. Читайте больше об этом дне и что нельзя делать сегодня.

13 мая в церковном календаре – день памяти апостола Иакова, сообщает 24 Канал. Иаков был родным братом Иоанна Богослова.

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В Библии описывается, что Иоанн и Иаков были сыновьями рыбака Заведея. Однажды братья рыбачили, как к ним подошел Иисус Христос и призвал их идти с ним и служить. Иаков проповедовал христианство в Испании, но затем вернулся в Иудею. Апостол Иаков погиб от меча.

Что нельзя делать 13 мая

Сегодня не стоит жениться или праздновать годовщину свадьбы.

На Якова выходят разные болезни, поэтому нельзя отправляться в дальний путь.

В этот день запрещено опаздывать.

Сегодня нельзя вспоминать плохие ситуации из жизни.

Лучше перенести ремонт – сейчас он приведет к травме.

13 мая празднуют Никита, Ефрем, Максим, Климент, Игнат, Яков, Василий.

Приметы на сегодня

Влажная и теплая погода – к щедрому урожаю.

Чистое и ясное небо на закате обещает теплое лето.

Тихая и звездная ночь – лето будет урожайным и солнечным.

Теплый вечер и южный ветер – к урожаю хлеба.

День в Украине и мире

Всемирный день одуванчика. Сейчас наступает период, когда одуванчик расцветает и превращается в белые пушистые шарики, которые так обожают дети. Одуванчик – растение, широко используемое в народной медицине, а из цветков часто варят мед.

Всемирный день техники для будущего. Смысл этого события состоит в том, чтобы информировать общество о технологиях будущего.