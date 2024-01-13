13 января – какой сегодня праздник: почему нельзя оскорблять кошек

13 января в церкви чтят память мучеников Ермила и Стратоника Сингидонских. Два друга потерпели мученическую смерть из-за того, что исповедовали христианскую веру.

Также сегодня отмечается Каленниг в Великобритании и День исполнения мечты. Подробнее об этих праздниках расскажет 24 Канал.

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День памяти мучеников Ермила и Стратоника

Ермило проживал в городе Сигнидунум и был диаконом. Мужчина преданно служил христианской вере. Поэтому однажды его отправили на пытки и закрыли в тюрьме. Несмотря на это, Ермило не предал христианство. Поэтому впоследствии дьякона утопили в Дунае.

Стратоник работал смотрителем в тюрьме. Он тайно исповедовал христианскую веру, поскольку боялся отстранение от должности. В то время, когда Ермило терпел пытки, Стратоник начал плакать. Ведь не мог без слез смотреть на страдание друга. Именно поэтому мужчину и постигла мученическая смерть.

Что нельзя делать

Нельзя плохо обращаться с животными, особенно с кошками. Иначе навлечете несчастье.

Запрещено конфликтовать и сплетничать.

Не стоит устраивать громкие вечеринки.

Нельзя тяжело работать.

Лучше не засыпать возле кошки, потому что можете сойти с ума.

Народные приметы

Если к окну прилетит синичка и начнет щебетать, весна придет рано.

Если пес свернется калачиком, то на улице похолодает.

Вскоре начнется оттепель, если кошка залезет на подоконник.

Треск в лесу – к затяжным морозам, а шум – к снегу.

Скоро будет метель, если увидите круг вокруг луны.

Что еще отмечают

Сегодня в Великобритании празднуют Каленнинг. Традиционно люди обмениваются подарками в честь Нового года в Уэльсе. В этот день дети должны взять яблоко, пронзить его тремя палочками и украсить орехами или самшитом. Малыши ходит с этим изделием по домам. Считается, что такая традиция должна принести успех.

Также 13 января отмечается День исполнения мечты. Сегодня важно напомнить людям о том, что все свои планы и желания нужно воплощать в реальность.