Какой церковный праздник 13 августа – что нельзя делать сегодня

13 августа верующие чествуют Евдокима Каппадокиянина. В мире отмечают Международный день левшей. Все о дне читайте дальше.

13 августа христиане восточного обряда чествуют преподобного Евдокима Каппадокиянина. Он считается покровителем семьи и дома, пишет 24 Канал.

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Святой Евдоким с юности решил посвятить свою жизнь христианству. Он соблюдал благочестивую жизнь, помогал бедным. Евдоким прожил только 33 года. По преданию он чувствовал свою смерть и долго молился. У его могилы произошло много чудес.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя спорить.

Сегодня лучше не отправляться в долгое путешествие.

Нельзя употреблять алкоголь.

Приметы на 13 августа

Солнце на востоке ярко-красное и прячется в облака – можно ожидать дождя.

Летает паутина – еще долго будет тепло.

Ветреная погода – будет много снега зимой.

Туман быстро рассеялся – будет тепло.

13 августа празднуют Анна, Антон, Арсений, Василий, Вениамин, Владимир, Георгий, Евдоким, Елизавета, Иван, Иосиф, Константин, Максим, Николай, Сергей, Степан, Юрий, Анна, Елизавета.

День в Украине и мире

Международный день левшей. Эта дата стала известна с 1992 года. Событие было предназначено для того, чтобы напоминать о нуждах тех, кто использует левую руку. Ведь почти все товары созданы для удобства тех, кто пишет правой.