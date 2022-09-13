13 сентября – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
13 сентября верующие отмечают возложение пояса Пресвятой Богородицы, который является драгоценной христианской реликвией. В Украине отмечают День программиста Кто празднует именины этого дня и какие памятные даты 13 сентября читайте дальше.
Именины: кто в этот день празднует день Ангела
13 сентября день Ангела отмечают Геннадий, Мирон, Александр, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками.
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Праздник в Украине и мире
- День компьютерщика и программиста;
- В 1788 году Нью-Йорк официально стал столицей США.
Праздник в церковном календаре
13 сентября чествуют священномученика Киприана. Он происходил из Карфагена и был епископом местной церкви. Его считают величайшим христианским богословом.
Также в этот день отмечают уложение пояса Пресвятой Богородицы, который является драгоценной христианской реликвией.
По истории люди скрываясь от нашествия татар, бежали в лес. Среди них была девочка Маруся, которой во время молитвы явилась Матерь Божья. Она рассказала односельчанам и священнику о том, что ей явилась Пречистая Дева и повела их на место появления, но не все поверили и ребенок стал плакать.
Когда она подняла глаза, она увидела свою небесную гостью. По просьбе Богоматери девочка подошла к горе и рукой развернула землю. Случилось чудо: из-под земли начал бить родник. С тех пор и по сей день местные жители источник называют "Марусей".
Первое лечение благодаря целебной воде произошло в 1781 году – к девочке вернулось зрение.
Приметы 13 сентября
- Журавли летят не спеша – осень будет теплой;
- Журавли летят низко – зима будет мягкой;
- Услышать клюквенный крик – к дождю;
- Увидеть во сне клюкву – до сплетен и слез.
Что нельзя делать 13 сентября
- Сегодня нельзя ходить в лес.
- Не стоит в этот день никого убеждать. Держите свое мнение при себе.