12 июня – какой праздник и что нельзя делать сегодня, интересные приметы
12 июня верующие чтят память преподобного Исаакия. В Украине отмечают День работников фондового рынка. Смотрите дальше приметы сегодня и что нельзя делать.
12 июня в церковном календаре – день памяти преподобного Исаакия. Исаакий жил в IV веке во времена императора Валента, пишет 24 Канал.
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В те времена христиан преследовали, насаждалась ересь. Но Исаакия, принявший монашеский постриг, это не останавливало. Он требовал открыть храмы, утешал верующих. Преподобный пошел к самому императору и предсказал ему смерть от рук готов, если тот не прекратит преследования. Слова Исаакия сбылись.
После смерти Валента для преподобного построили обитель, там собирались и другие монахи. Исаакий умер в глубокой старости.Именины 12 июня празднуют Василий, Яков.
Что нельзя делать сегодня
- Этот день в народе называли Змеиным, поэтому сегодня нельзя убивать змей.
- Нельзя сегодня ссориться и конфликтовать с родными.
- Лучше не ходить в лес в этот день.
- Нельзя сегодня купаться в водоемах.
Приметы на 12 июня
- Зацветший шиповник – значит, зима будет холодной и без снега.
- Слышны крики совы ночью – резко похолодает.
- Пауки плетут паутину – погода скоро изменится.
- Цветет липа и черемуха – лето будет длинное и жаркое.
День в Украине и мире
День работников фондового рынка в Украине. Фондовый рынок в Украине заработал в 90-х годах, а профессиональный праздник был основан в 2008 году.
Всемирный день борьбы с детским трудом. Это событие было создано по инициативе Международной организации труда. В этот день важно привлекать внимание к проблемам детского труда и распространению идеи безопасной рабочей деятельности.