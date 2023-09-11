11 сентября – какой праздник сегодня и что нельзя делать в этот день

11 сентября христиане чтят память преподобной Феодоры Александрийской. В мире сегодня День борьбы с терроризмом. Что нельзя делать в этот день – дальше.

11 сентября Православная церковь Украины чтит память святой Феодоры Александрийской. Феодора жила в браке со своим мужем, но как-то ее соблазнили измену, рассказывает 24 Канал.

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После этого Феодора возненавидела себя и подвергала свое тело мучениям. Она ушла в монастырь как мужчина, где хотела искупить вину. Там однажды заночевала дочь игумена, которая согрешила и забеременела. Она сбросила вину на Феодора, ведь она считалась мужем. Женщина решила, что это способ искупить грехи и ушла в изгнание. Через несколько лет ее приняли в монастырь обратно, а ее настоящий пол раскрылся только после смерти.

Что нельзя делать сегодня

В этот день нельзя ссориться.

Запрещается устраивать пустые болтовни и распространять сплетни.

Считалось, что нельзя брать острые предметы в руки и не резать круглые продукты.

Сегодня запрещено врать.

11 сентября отмечают Виктор, Герман, Дмитрий, Ия, Карп, Лев, Николай, Роман, Сергей.

Приметы на 11 сентября

Земля мокрая – к дождям.

Слышен гром – осень будет теплой.

Журавли полетели на юг, так осень будет короткой, а зима – ранней.

Пчелы летают над клумбами – до поздней зимы.

День в Украине и мире

Всемирный день борьбы с терроризмом. В этот день, 11 сентября 2001 года, в Нью-Йорке произошел террористический акт – самолеты врезались в башни-близнецы. Памятная дата была установлена в 2008 году.