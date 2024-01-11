11 января – какой сегодня праздник: почему нельзя стричь ногти и волосы

11 января христиане чтят память преподобного Феодосия Великого. Святой родился в состоятельной семье, однако решил жить по-простому. Он был монахом, некоторое время жил в пустыне, молился и занимался земледелием.

Также сегодня отмечается Международный день "Спасибо" и Международный день равенства на работе. Подробнее об этом расскажет 24 Канал.

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День памяти преподобного Феодосия Великого

Проживая в пустыне, Феодосий часто принимали гостей. Ведь люди приходили к преподобному, чтобы послушать его христианские рассказы. Однажды Феодосий заметил, что посетителей стало больше. Потому он решил создать монастырь.

После этого Феодосий попал в тюрьму. Ведь сказал что-то плохое о церкви. Однако впоследствии его освободили. Преподобный решил уединиться и посвятить время молитвам к Богу.

Что нельзя делать

Запрещено подстригать волосы и ногти, иначе залезете в долги.

Нельзя брать и давать деньги взаймы.

На рассвете не стоит выходить из дома.

Если найдете платок на земле, то не поднимайте его. Ведь привлечете беды.

Народные приметы

Если начнет таять снег, в этом году весна будет ранней.

Если на небе почти не будет облаков, скоро ударит сильный мороз.

Если утром выпадет снег, то также ждите морозов.

Если птичка прилетит к окну и постучит клювом, то в скором времени получите хорошие новости.

Погода в ноябре будет такой же, как сегодня.

Что еще отмечают

11 января – День равенства на работе. Традиционно сегодня люди выступают против дискриминации по признаку пола, расы, возраста и религии на работе. Впервые этот праздник прошел в Лондоне в 2017 году. Тогда мероприятие было проведено в Leadenhall Building.

Также сегодня отмечается ежегодный праздник – Международный день "Спасибо". Впервые его отпраздновали примерно в начале 2000-х годов. По одной версии этот день ввела Организация Объединенных Наций. А за другой фирма, которая производила почтовые открытки с поздравлениями. Она была не очень известна, поэтому так хотела увеличить доход.