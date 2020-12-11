11 декабря– какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
11 декабря чествуют память трех святых – Василия, Стефана, Григория. В народе этот день называют "сойкиным".
Именины сегодня отмечают: Алексей, Даниил, Сергей, Федор.
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Народные приметы на 11 декабря
– Если резко потеплело, то скоро сильно и надолго похолодает.
– Гуси крыльями часто машут – к оттепели.
– Холодная и сухая погода обещает засушливое и жаркое лето.
– Вороны в небе хоровод устроили – к снегопаду, сидят на нижних ветвях деревьев – к ветру, по земле ходят – к оттепели.
Что можно делать 11 декабря
- Для успеха в делах помогает такое гадание: возьмите в кулак горсть монет и раскиньте. Если первой найдете самую мелкую – успеха не ждите, если же найдете гривну – ожидайте финансового взлета.
Что нельзя делать 11 декабря
- В этот день нельзя ссориться. Сдерживайте свои эмоции и будьте благоразумными.
- Нельзя убирать дом вечером, чтобы не встретить Рождество с нечистью.
- Не желательно в этот день желать что-то соседям, ведь можно отдать свое счастье.
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