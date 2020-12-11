11 декабря чествуют память трех святых – Василия, Стефана, Григория. В народе этот день называют "сойкиным".

Именины сегодня отмечают: Алексей, Даниил, Сергей, Федор.

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Народные приметы на 11 декабря

– Если резко потеплело, то скоро сильно и надолго похолодает.

– Гуси крыльями часто машут – к оттепели.

– Холодная и сухая погода обещает засушливое и жаркое лето.

– Вороны в небе хоровод устроили – к снегопаду, сидят на нижних ветвях деревьев – к ветру, по земле ходят – к оттепели.

Что можно делать 11 декабря

Для успеха в делах помогает такое гадание: возьмите в кулак горсть монет и раскиньте. Если первой найдете самую мелкую – успеха не ждите, если же найдете гривну – ожидайте финансового взлета.

Что нельзя делать 11 декабря