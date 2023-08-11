Какой праздник 11 августа – что нельзя делать и интересные приметы на сегодня

11 августа христиане празднуют Рождество Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Кто празднует именины в этот день и что нельзя делать читайте дальше.

11 августа в церковном календаре – день памяти мученика Каллиника Киликийского, пишет 24 Канал. Родители с детства обучали его христианской морали, он много читал священные писания. В юном возрасте он решил посвятить жизнь Богу и проповедничеству. Но был убит язычниками.

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11 августа верующие празднуют Рождество Николая Чудотворца, архиепископа Мир Ликийских. Николай был священником, много постился и вел аскетический образ жизни. Николай стал епископом в городе Мира, но продолжал жить, как раньше. Немало средств он пожертвовал другим, несмотря на преследования со стороны тогдашних императоров. Святой Николай также считается покровителем моряков.

Что нельзя делать сегодня

В праздничный день запрещен физический труд – робота в огороде, уборка и другие.

Нельзя заниматься рукоделием – вышивать, шить, вязать.

Лучше не давать сегодня деньги взаймы.

Нельзя употреблять алкогольные напитки.

11 августа празднуют Александр, Алексей, Анатолий, Вениамин, Константин, Кузьма, Михаил, Николай, Роман, Элеонора, Эмилия.

Приметы на 11 августа