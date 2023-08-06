10 самых стойких цветов, которые будут храниться в вашем доме долго

Когда мы дарим человеку цветы, то хотим, чтобы они не просто ему понравились, но и долго хранились. Для этого нужно знать, какие цветы обладают таким свойством.

Для того чтобы цветы долго хранились, прежде всего следует сразу обращать внимание, в каком они состоянии. Растения должны быть со стеблями зеленого цвета, без пятен. Воду нужно менять каждый день. А вот какие цветы обладают способностью стоять дольше – знает 24 Канал.

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Долго сохраняющиеся цветы

Хризантемы могут долго храниться при надлежащем уходе. Речь идет о сроке даже в 4 недели. Здесь все просто: нужно каждый день менять воду, подрезать стебли и мыть вазу, в которой держим букетик. Если на стеблях образовался налет, то их тоже нужно промыть.



Хризантемы / Фото Buket.net

Альстромерии похожи на маленькие лилии с большим количеством цветов: белые, желтые, оранжевые, красные и лиловые. Чтобы человек имел возможность дольше наслаждаться этой красотой, берите еще не полностью раскрывшиеся растения. В среднем они могут простоять примерно 2 недели.



Альстромерии / Фото "Камелия Маркет"

Гвоздики считаются одними из самых стойких цветов. Их легко выращивать. Чаще встречаются белые, красные и малиновые, но постоянно выводят новые и новые сорта. Им нужно достаточно света: тогда в срезанном виде будут стоять даже 21 день.



Гвоздики / Фото Superflowers

Если срезать орхидеи, они будут храниться в весе даже 2 с половиной недели. Стебли нужно регулярно мыть и менять воду в емкости. Холодная вода им не подходит, должна быть комнатной температуры. Опрыскивать цветы тоже нет нужды.



Орхидеи / Фото "Флора Лайф"

Ирисы остаются свежими более 2 недель при соблюдении одного условия. Нужно обрезать лишние листья перед тем, как поместить цветы в воду. Для антисептического действия можно добавить немного активированного угля. Воду обновляем каждый день и обрезаем стебли где-то на 1 сантиметр.



Ирисы / Фото Viaflor

Герберы просто удерживать. Просто каждый день давайте ей свежую, отфильтрованную или кипяченую воду и подрезайте концы под углом. Когда увядают, советуют ставить в воду полностью, чтобы выглядели лучше. Сохраняем цветы в теплом месте, но без прямого солнца. Можно легко опрыскивать.



Герберы / Фото "Доставка цветов Днепр"

Гипсофилы могут сохраняться длительное время. Они очень нежные как тучки. Имеют в себе множество миниатюрных соцветий. Срок хранения – где-то 2-3 недели.



Гипсофилы / Фото "Камелия Маркет"

Фрезии с тонкими веточками имеют привлекательный вид в букете. Уход стандартный: свежая вода и отсутствие ярких солнечных лучей. Цветы рекомендуют хранить в воде комнатной температуры. Обрезаем в срок стебли: так они будут свежими до 2 недель.



Фрезия / Фото Flowers.ua

Лизиантусы или эустомы одни из самых романтичных цветов. Может напоминать чем-нибудь розу. Обычно лизантусы добавляют в разные композиции и букеты.



Лизантусы / Фото Yes.ua

Когда часто становятся украшением свадеб и букетов невесты. Одно время их можно держать без воды, но не долго. Они ненавидят тесноту, поэтому для них подходят глубокие вместительные вазы. Раствор, в котором храним калы, можно посахарить для более длительного хранения.



Кали / Фото Floristics.info