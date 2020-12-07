10 декабря в народном календаре отмечается праздник Знамения. В этот день почитается один из самых почитаемых образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, называется знамением. Икона считается чудотворной.

Именины сегодня отмечают: Алексей, Всеволод, Сергей, Яков.

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Народные приметы на 10 декабря

– Если на рассвете встать лицом к северному ветру, то по приметам, все беды и печали с ним уйдут.

– Дым из трубы идет столбом – к морозу. Если же он стелется вниз, можно ожидать оттепели.

– Аленькая звезда 10 декабря – будет ветреная погода.

– Лес шумит – в ближайшее время оттепель будет.

– Воробьи дружно чирикают – ждите тепла.

– Если в декабре поймать щуку с икрой, то в апреле будет много дождей.

Что можно делать 10 декабря

Святой лик на иконе "Знамение" помогает от различных недугов. Перед ним молятся, отправляясь в дальний путь, просят об избавлении от бед и несчастий.

Что нельзя делать 10 декабря