10 декабря – какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день
10 декабря в народном календаре отмечается праздник Знамения. В этот день почитается один из самых почитаемых образов в христианстве – икона Пресвятой Богородицы, называется знамением. Икона считается чудотворной.
Именины сегодня отмечают: Алексей, Всеволод, Сергей, Яков.
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Народные приметы на 10 декабря
– Если на рассвете встать лицом к северному ветру, то по приметам, все беды и печали с ним уйдут.
– Дым из трубы идет столбом – к морозу. Если же он стелется вниз, можно ожидать оттепели.
– Аленькая звезда 10 декабря – будет ветреная погода.
– Лес шумит – в ближайшее время оттепель будет.
– Воробьи дружно чирикают – ждите тепла.
– Если в декабре поймать щуку с икрой, то в апреле будет много дождей.
Что можно делать 10 декабря
- Святой лик на иконе "Знамение" помогает от различных недугов. Перед ним молятся, отправляясь в дальний путь, просят об избавлении от бед и несчастий.
Что нельзя делать 10 декабря
- Сегодня нельзя шить и вязать.
- По возможности, не впускайте в дом бедных, старых и немощных, ведь после этого могут начаться болезни и бедность.
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