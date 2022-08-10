10 августа – чествование апостолов Иисуса Христа: почему над кроватью нужно вешать грушевую ветвь
10 августа верующие чтят память учеников Иисуса Христа – 7 апостолов, избранных из 70 учеников. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 10 августа – читайте дальше.
Именины: кто в этот день празднует день Ангела
10 августа день Ангела отмечают Ирина и Остап, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .
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Этот день в Украине и мире
- Всемирный день льва;
- В 1519 году Фернан Магеллан начал свое первое кругосветное плавание;
- В 1793 году Лувр открылся для публики.
Праздник в церковном календаре
10 августа чествуется память учеников Иисуса Христа – 7 апостолов, избранных из 70 учеников. 12 важнейших апостолов позвали всех своих учеников и приказали им выбрать 7 человек, которые могли бы заниматься бытовыми вопросами, заботиться о создании уюта, раздавать милостыню нищим. В результате всеобщего голосования были избраны Стефан, Никанор, Филипп, Прохор, Тимон, Пармен и Николай.
Приметы 10 августа
- Во время восхода стоит удушье – к непогоде;
- Вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде;
- Нет росы – будет дождь или плохая погода.
Что нельзя делать 10 августа
- Нельзя в этот день заключать брак, поскольку супруги проживут несчастливую жизнь;
- Любые покупки в этот день будут неудачными, поэтому не стоит отправляться на рынок;
- Сегодня нельзя ничего менять или продавать.
Что можно делать 10 августа
- Чтобы ребенок хорошо учился в школе, надо над его кроватью подвесить веточку из грушевого дерева.