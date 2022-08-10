10 августа – чествование апостолов Иисуса Христа: почему над кроватью нужно вешать грушевую ветвь

10 августа верующие чтят память учеников Иисуса Христа – 7 апостолов, избранных из 70 учеников. Кто празднует именины в этот день и какие памятные даты 10 августа – читайте дальше.

Именины: кто в этот день празднует день Ангела

10 августа день Ангела отмечают Ирина и Остап, сообщает 24 канал. Поздравьте их с именинами прозой, стихами или красивыми картинками .

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Этот день в Украине и мире

Всемирный день льва;

В 1519 году Фернан Магеллан начал свое первое кругосветное плавание;

В 1793 году Лувр открылся для публики.

Праздник в церковном календаре

10 августа чествуется память учеников Иисуса Христа – 7 апостолов, избранных из 70 учеников. 12 важнейших апостолов позвали всех своих учеников и приказали им выбрать 7 человек, которые могли бы заниматься бытовыми вопросами, заботиться о создании уюта, раздавать милостыню нищим. В результате всеобщего голосования были избраны Стефан, Никанор, Филипп, Прохор, Тимон, Пармен и Николай.

Приметы 10 августа

Во время восхода стоит удушье – к непогоде;

Вокруг муравейника много муравьев – к хорошей погоде;

Нет росы – будет дождь или плохая погода.

Что нельзя делать 10 августа

Нельзя в этот день заключать брак, поскольку супруги проживут несчастливую жизнь;

Любые покупки в этот день будут неудачными, поэтому не стоит отправляться на рынок;

Сегодня нельзя ничего менять или продавать.

Что можно делать 10 августа