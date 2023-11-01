1 ноября – какой сегодня праздник: кого вспоминает церковь

На 1 ноября - День всех святых. Также верующие вспоминают мучеников Косму и Дамиана. В мире – День рождения Европейского союза.

В этот день церковь вспоминает всех святых, которых насчитывается тысячи в христианской вере. Речь идет об отшельниках, евангелистах, сподвижниках, церковнослужителях и обычных христианах, умирающих за свою веру. Кого еще вспоминают в этот день и что нельзя делать – расскажет 24 Канал.

Просто и красиво Как назвать девочку в ноябре

Косма и Дамиан довольно рано потеряли отца, так что их воспитывала только мать, которая называлась святая Феодотия. Больше всех их интересовала врачебная наука. За доброе сердце Бог наделил братьев способностью исцелять молитвой. Косму и Дамиана назвали бессеребристыми, поскольку они не брали средств за свою работу.

Мужчин казнили за христианскую веру. Приказ отдал римский правитель Диоклетиан. Церковь упоминает братьев как покровителей врачей, аптекарей и больных.

Что нельзя делать в этот день

Адриан, Фома, Кузьма и Демьян.

1 ноября запрещается выливать во двор воду после купания малого ребенка. Говорят, что тогда он будет плохо спать и болеть.

Лучшее не ссориться в этот день. Потому что конфликты затянутся на продолжительное время.

в этот день. Потому что конфликты затянутся на продолжительное время. В этот праздник не рекомендуются сельскохозяйственные работы. Урожай убирать тоже нежелательно. Отложите его на другую дату.

В древности говорили, что 1 ноября не стоит убивать пауков , потому что в таком виде на землю прибывают души умерших.

, потому что в таком виде на землю прибывают души умерших. Не открывайте в этот день окна и двери на долго. Ибо можете впустить нечистую силу в жилище.

Приметы 1 ноября

Предки внимательно смотрели на погоду в этот день. Если тепло, то зима будет мягкая.

Если на деревьях держатся желтые листья , это означает, что зима затянется.

, это означает, что зима затянется. Большое количество звезд на небе – зимой будет мороз и гололедица.

Падает дождь 1 ноября, значит, снег стоит ожидать лишь в конце месяца.

1 ноября, значит, снег стоит ожидать лишь в конце месяца. Считается, если человек появился на свет 1 ноября, то он будет много говорить.

День в Украине и мире

1 ноября отмечают День Европейского союза. Организация появилась в 1992 году, однако договор вступил в силу именно 1 ноября 1993 года. Состоялось объединение ведущих европейских стран в одну структуру. На сегодняшний день в состав ЕС входит 27 стран, которые занимаются решением вопросов мира, справедливости, торговой политики, сельского хозяйства и мирового развития.

На эту дату приходится Всемирный день балета. Праздник был введен в 2014 году: идею выдвинул Лондонский королевский балет, который поддержали многие другие балеты. Сначала этим словом называли комические сценки, исполняемые во время карнавалов. Впоследствии балет стал мощным видом искусства, который впечатляет тысячи людей по всему миру.