Какой праздник отмечается 1 мая: главные запреты на этот день

1 мая в церкви чтят память пророка Иеремии. Наши предки в этот день шли на огород или поле, чтобы сеять и сажать различные культуры. Считалось, что тогда будет обильный урожай, ведь помогает святой Иеремия.

У православных христиан и греко-католиков Великая среда. По традиции, сегодня люди идут в храм, а также закупают необходимые продукты, чтобы уже завтра начинать печь пасху, отмечает LifeStyle 24.

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День памяти пророка Иеремии

Иеремия родился недалеко от Иерусалима в семье священника. Когда мальчику было 15 лет, ему явился Господь, который попросил стать пророком. 23 года святой отдал этому делу, ради которого даже не построил семью.

Однажды Иеремия предсказал, что Иерусалим разрушат. Вскоре так и произошло, царь Навуходоносор даже забрал в плен местных жителей. Сначала мужчина остался в городе, а потом вместе с другими ушел в Египет. После этого сбылось еще одно пророчество святого об уничтожении еврейского народа.

Что нельзя делать

Не стоит лениться, потому что придут неудачи.

Не рекомендуется одалживать вещи.

Нельзя ссориться, злиться и обижаться.

Запрещено шить, вышивать и вязать.

Лучше не нарушать правила Великого поста: не есть мясные и молочные продукты, не употреблять алкоголь и не устраивать шумных гуляний.

Народные приметы

Ясная погода – к щедрому урожаю.

Дождь – к морозной и холодной зиме.

Если небо будет безоблачным, то ждите жаркого лета.

Роса – к хорошей погоде на следующий день.

Что еще отмечают

1 мая отмечается Всемирный день любви. Праздник ввел Фонд Любви в 2004 году. В этот день люди проявляют теплые чувства друг к другу. Также сегодня говорят о мире и единстве во всем мире.

Кроме того, в эту среду имеем День директоров школ. Инициатором праздника стала член Ассоциации учителей США Джанет Делария. Поэтому сегодня ученикам и учителям стоит поздравить своих директоров.