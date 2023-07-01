Какой праздник в Украине 1 июля – что нельзя делать сегодня: все об этом дне

1 июля христиане чествуют мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. В Украине отмечают День архитектуры. Что нельзя делать сегодня и больше об этом дне читайте дальше.

1 июля в церковном календаре – день памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, пишет 24 Канал. Все трое были римскими воинами.

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Леонтий был христианином, а этого не стерпел тогдашний начальник. Он отправил Ипатия и Феодула на поиски Леонтия, чтобы наказать его. После знакомства с ним Ипатий и Феодул уверовали и приняли христианство. Из-за этого все трое погибли мученической смертью.

Что нельзя делать сегодня

В этот день лучше не делать дорогие покупки.

Нельзя хвастаться – вместо успеха придет неудача.

Запрещено лениться в этот день.

Нельзя ссориться и спорить.

Приметы на 1 июля

Утром трава сухая – ждите дождя вечером.

Туман стелется рано – днем будет жарко.

Роса свидетельствует о хорошем урожае.

Сильный дождь сегодня – будет снежной зима.

1 июля празднуют Леонтий, Василий, Александр, Виктор.

День в Украине и мире

День архитектуры Украины. Архитектурное искусство в Украине зародилось во времена Киевской Руси. Сегодня принято информировать о постройках в стране, ставших достопримечательностями и объектами искусства. А также упоминать о выдающихся архитекторах и градостроителях.

День государственного регистратора. Сегодня профессиональный праздник отмечают государственные регистраторы – они играют немаловажную роль в сфере правового регулирования.