Какой праздник в Украине 1 июля – что нельзя делать сегодня: все об этом дне
1 июля христиане чествуют мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула. В Украине отмечают День архитектуры. Что нельзя делать сегодня и больше об этом дне читайте дальше.
1 июля в церковном календаре – день памяти мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, пишет 24 Канал. Все трое были римскими воинами.
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Леонтий был христианином, а этого не стерпел тогдашний начальник. Он отправил Ипатия и Феодула на поиски Леонтия, чтобы наказать его. После знакомства с ним Ипатий и Феодул уверовали и приняли христианство. Из-за этого все трое погибли мученической смертью.День ангела 1 июля празднуют Леонтий, Василий, Александр, Виктор.
Что нельзя делать сегодня
- В этот день лучше не делать дорогие покупки.
- Нельзя хвастаться – вместо успеха придет неудача.
- Запрещено лениться в этот день.
- Нельзя ссориться и спорить.
Приметы на 1 июля
- Утром трава сухая – ждите дождя вечером.
- Туман стелется рано – днем будет жарко.
- Роса свидетельствует о хорошем урожае.
- Сильный дождь сегодня – будет снежной зима.
День в Украине и мире
День архитектуры Украины. Архитектурное искусство в Украине зародилось во времена Киевской Руси. Сегодня принято информировать о постройках в стране, ставших достопримечательностями и объектами искусства. А также упоминать о выдающихся архитекторах и градостроителях.
День государственного регистратора. Сегодня профессиональный праздник отмечают государственные регистраторы – они играют немаловажную роль в сфере правового регулирования.