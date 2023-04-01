1 апреля – какой сегодня праздник и что нельзя делать, этот день в Украине и мире

1 апреля в Украине и всем мире отмечают День смеха или день дурака. В церковном календаре – день памяти мучеников Дарьи и Хрисанфа. Больше об этом дне и что сегодня нельзя делать – ниже.

Православные христиане 1 апреля чтят память двух римских мучеников – Дарьи и Хрисанфа, сообщает 24 Канал. Хрисанф родился в семье язычников, но был отдан на учебу в Рим. Парень стал изучать философию и читать Новый завет и обратился в христианство.

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Отец разозлился на сына, когда узнал о его вере. Он нашел ему жену Дарию, которая была жрицей. Но Хрисанф сумел обратить ее в христианство – супруги сохраняли чистоту.

Римские власти также начали преследовать Дарью и Хрисанфа из-за их веры. Они отказались переходить в язычество и из-за этого скончались мученической смертью.

празднуют: Клавдий, Иннокентий, Макар, Дмитрий, Дарья, Марианна, София, Одарка.

В народе 1 апреля называли "Дарина – грязные проруби". В тот период теплело и трескался лед на озерах и реках, а вода становилась мутной. В древности ходили к воде, чтобы постирать в ней одежду. Считалось, что весенняя вода смоет невзгоды.

Что нельзя делать 1 апреля

Запрещено заниматься физическим трудом и бытовыми делами.

Лучше не откладывать важные дела на потом, чтобы не рисковать никогда их не окончить.

Нельзя ссориться и ругаться.

Считалось, что лучше не плакать и не сокрушаться в этот день, потому что можно весь год провести в слезах.

В День смеха можно пошутить над друзьями, но не прибегайте к обидам и откровенной насмешке.



1 апреля – День смеха / Фото Freepick

Народные приметы на этот день

В этот день появилась радуга – год будет урожайным.

Птицы летают низко – будет дождь.

Если ночью звезды не видны – это до теплой погоды.

В этот день сильный ветер – таков будет весь год.

День в Украине и мире

День дурака или День смеха. Считается, что этот праздник возник в Древнем Риме. Его отмечают и в Украине – здесь популярны разные поговорки, например: "Первое апреля – ложь всемирная".

Международный день птиц. В этот день заботятся о пернатых друзьях – развешивают кормушки и домики. Также этот профессиональный праздник – День орнитолога.

День рождения доллара. 1 апреля 1778 года Оливер Поллок создал всем известный значок доллара – $. Говорят, он пользовался испанскими монетами для вдохновения.