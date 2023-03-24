Як і коли садити кабачки на розсаду: поради, якими не можна нехтувати

Кабачки – це врожайна овочева культура, що має багато сортів і використовується у багатьох стравах. Якщо ви хочете отримати багатий урожай, то варто знати, коли і як садити кабачки на розсаду.

Час посадки кабачків на розсаду залежить від того, коли ви плануєте їх висаджувати у ґрунт. Зазвичай, це роблять за 3 – 4 тижні до пересадки на грядки, коли земля прогрівається до 15 градусів тепла.

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Кабачки мають короткий період вегетації, тому найкращий час для цього – це кінець квітня або початок травня. Якщо погода не дозволяє садити розсаду, можна відкласти посадку на кілька днів, але не більше. У матеріалі 24 Каналу дізнайтеся, як і коли краще садити кабачки на розсаду, щоб отримати гарний врожай.

Як і коли садити кабачки на розсаду: поради

Підготуйте родючий ґрунт

Перш ніж садити кабачки, потрібно підготувати горщики або контейнери для розсади. Вони мають бути просторими, щоб коріння могло розвиватися без перешкод. Краще обрати глиняні горщики з отворами на дні для дренажу.

Оберіть якісне насіння

Для розсади потрібно вибрати здорове насіння, яке не мають ознак пошкодження чи гнилі. Їх можна обробити спеціальним розчином для дезінфекції. Після цього насіння можна замочити на 12 – 24 години у воді для кращого проростання.

Підготуйте підстилку для саджання на розсаду

Для розсади кабачків в горщики потрібна підготувати підстилку. Потім насіння розсівають по поверхні на відстані 3 – 4 см одне від одного і присипають тонким шаром землі. Розсаду потрібно зробити вологою і покрити плівкою або склом, створивши таким чином ідеальні умови для проростання насіння.

Як садити кабачки на розсаду / Pinterest

Не забувайте доглядати за розсадою

Розсаду кабачків необхідно зберігати при температурі +20 – +25 градусів і регулярно її зволожувати. Після появи перших справжніх листків, розсаду можна підживлювати комплексними добривами.

Пересаджуйте на відкритий ґрунт тоді, коли тепло

Пересадка кабачків на відкритий ґрунт відбувається тоді, коли з'являється стійка тепла погода і земля прогрівається до +15 градусів. Це слід робити вранці або ввечері, щоб уникнути перевантаження рослини.