Останній у цьому році: коли розпочнеться Різдвяний піст 2025
- Різдвяний піст розпочинається 15 листопада і триває до 24 грудня за новоюліанським календарем.
- За юліанським календарем, піст триває з 28 листопада 2025 року до 6 січня 2026 року.
Наприкінці осені християни готуються до періоду, коли кожен матиме нагоду очиститися духовно. Мова про Різдвяний піст, який завершує календарний рік та готує до свята Різдва Христового.
Різдвяний піст є останнім багатоденним постом у році, що триває 40 днів. Детальніше про це читайте у матеріалі 24 Каналу з посиланням на Православний церковний календар.
Коли розпочнеться Різдвяний піст 2025?
Різдвяний піст розпочинається 15 листопада щороку – його дата незмінна. Він триває 40 днів, через що також має назву Мала Чотиридесятниця (тоді як Велика Чотиридесятниця – це Великдень).
Піст завершується 24 грудня – у переддень Різдва Христового, коли відзначають Святвечір.
Різдвяний піст триває з 15 листопада до 24 грудня за новим календарем, тобто за новоюліанським, на який перейшла Православна церква України та Українська греко-католицька церква.
Для тих, хто дотримується старого стилю, або ж юліанського календаря, Різдвяний піст триває з 28 листопада 2025 року до 6 січня 2026 року.
Яку ще назву має Різдвяний піст?
Різдвяний піст ще називають Пилипівським або Пилипівкою. Така назва пов'язана з тим, що у переддень посту вшановують пам'ять апостола Пилипа. Віддавна цей день був особливим для християн, адже це чи не остання можливість у році поласувати стравами без обмежень. Адже піст це не лише духовне, але й фізичне очищення.
Додамо, що у Різдвяний піст заведено не тільки обмежувати себе в їжі. Також у цей час віряни беруться за прикрашання своїх домівок та починають колядувати. Це стародавні звичаї, які підтримують щороку.