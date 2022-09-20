Різдво Пресвятої Богородиці 2022: історія та традиції свята

21 вересня в Україні відзначають Різдво Пресвятої Богородиці. Це одне з найважливіших християнських свят у році, оскільки у цей день ми згадуємо Діву Марію, яка стала матір'ю Ісуса Христа. Також варто зауважити, що з Різдва Пресвятої Богородиці розпочинається річний цикл релігійних свят.

Традиції та звичаї святкування цього свята тісно переплелися між собою. У народі Різдво Пресвятої Богородиці ще називають: "Друга Пречиста" і "Осеніни", бо згідно з народним календарем у цей день приходить осінь, селяни зазвичай відзначають свято врожаю, зазначає 24 канал.

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Історія свята Різдво Пресвятої Богородиці

Суть Різдва Пресвятої Богородиці полягає у прославленні Марії, яка мала чисте серце та щиро довіряла Богу, навіть тоді, коли всі навколо не вірили.

Інформації про народження та життя Марії у Біблії нічого не зазначено. Однак, вважається, що вона народилася у Назареті в сім'ї літнього подружжя Йоакима та Анни. У них досить довгий час не було дітей і це стало причиною великого осуду зі сторони людей.

Після страждань та тривалих молитов до Іоакима прийшов Ангел і сповістив радісну звістку, що у них народиться дитина: "Господь почув молитви твоєї, ти зачнеш і народиш, і про потомство твоєму будуть говорити в усьому світі". Батько Марії розповів про це своїй дружині Анні й вони разом вирішили в знак подяки Богу пообіцяти, що їхня дитина буде служити Господу. Тож у трирічному віці батьки віддали Марію в Єрусалимський храм, де вона служила до свого повноліття.

Різдво Пресвятої Богородиці 2022 історія та традиції / Фото "УНІАН"

Різдво Пресвятої Богородиці вважають початком виконання Божих обітниць про порятунок людства від рабства гріха. Ця важлива подія наблизила для людей Царство Боже і безсмертного життя з Ісусом.

Здавна цей день вважався жіночим. Жінки, які не могли мати дітей обов'язково готували обід і молилися з проханням до Марії, щоб Бог послав їм дітей. Також за традицією збиралася за святковим столом вся родина і вшановували Матір Ісуса. А ще дозволялося засилати сватів до дівчат.

На свято не можна сваритися із рідними й бажати зла ближнім. Варто утриматися від гучних вечірок, а краще провести цей день у тиші та молитві.

Прикмети на Різдво Пресвятої Богородиці