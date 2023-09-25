6 рідкісних імен для хлопчиків, які красиво звучать

Якщо ви зараз перебуваєте в очікуванні немовля-хлопчика, то ймовірно, шукаєте йому ім'я. Ми можемо полегшити вам вибір.

Якщо такі варіанти як Андрій, Микола, Петро чи Василь вам не подобаються, то є дещо особливе. Можна спробувати назвати дитину нестандартно. Є кілька таких імен для хлопчиків.

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Рідкісні гарні імена для хлопчиків: перелік

Дамир – популярне ім'я в деяких південнослов'янських мовах та у Центральній Азії. Перша версія передбачає, що Дамір – скорочений варіант імені Далимир. Кажуть, що слов'яни отримали його від кочівників. Спершу до нього входило 2 слова: "дав" і "имир" ("великий"), що означало "подарунок великого". Згодом другу частину перетворили в "мир", тобто, ім'я набуло значення "той, що дає мир".

Друга версія свідчить, що ім'я походить від арабів. В українській звучить як "чесний, сумлінний".

Родіон – незвичне ім'я грецького походження від слова "родеос". Має значення "рожевий". Є ще така думка, що ім'я означає "житель острова Родос", від назви однойменного острова у Греції. Потрапило в Київську Русь з церковнослов'янської мови, раніше так часто називали священників.

Серафим – це досить рідкісне ім'я, яке не часто почуєш на території України. Виникло з латині, ще у часи існування Римської імперії. У Святому Письмі шестикрилих ангелів називали "серафими". З івриту воно трактується як "вогненний".

Тимур – красиве ім'я, що на тюркській та монгольській мові трактують як "залізо". До речі, в осетинській мові існує така цікава версія імені, як Таймураз. Означає "осетин", "залізний алан".

Каміль – можете почути вперше. Воно виникло від латинського прізвища Каміллус, яке утворилося від слова "camillus". Має тлумачення "юнак на службі у багатіїв".

Марк – сформувалось від латинського слова Marcus, що має значення "молоток". Існує думка, що ім'я походить від бога війни, покровителя стада і людей Марса.