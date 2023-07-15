4 рідкісні чоловічі імена, які підійдуть кожному хлопчику

Ви – поціновувач всього екзотичного та незвичного? Тоді ми підготували для вас дещо особливе.

Якщо у вас народився синочок і ви вагаєтесь, яке ім'я йому обрати, не хвилюйтесь. Ми вже за це подбали. Познайомтесь з цікавими чоловічими іменами, їхнім значенням і походженням.

До теми Звідки походить ім'я Нана: усі подробиці

Перелік рідкісних чоловічих імен

Адам – ім'я, яке перекладається з давньоєврейської мови як "створена з червоної глини". Згодом так почали називати людей й переклад змінився на "людина". Адам – це перша людина на Землі, яку створеного Богом зі звичайної глини.

Давід – чоловіче ім'я, яке також походить з івриту. Воно має значення "улюблений" або "улюбленець". В країнах, де розмовляють англійською, особливо у США популярною формою цього імені є Девід.

Остап – вважають українським ім'ям. Це форма від таких імен грецького походження, як Євстафій, Євстахій і Стахій. Ймення трактують як “твердий”, “стійкий”, “міцний”, “врівноважений”, “спокійний”, а також “родючий”, “квітучий”.

Роберт – ім'я, сформоване з давньогерманської мови. З української перекладається як "той, що сяє славою", "блискучий від слави". У Японії таке ім’я перекладають як "знатний" або "знаменитий". Роберт – дуже популярний в англомовних країнах, ба більше – серед королівської знаті.