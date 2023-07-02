Перелік 20 найкрасивіших та найнезвичніших імен для жінок

2 липня 2023, 14:13
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Джерело:

"Післязавтра"

Експерименти – це добре, якщо до них підходити відповідально та виважено. Та ще й у ситуаціях, які безпосередньо стосуються дітей.

Ім'я – це прикраса дівчини, яка повинна підкреслювати її унікальність. Воно має бути красивим, небанальним та передавати всю чарівність дівчинки. Перелік найбільш незвичних імен для жінок – підкаже 24 Канал.

До теми Топ-5 найпоширеніших чоловічих імен у світі

Незвичні та цікаві імена для дівчаток

  • Орфея – смілива і незалежна.
  • Златозара – річ в собі.
  • Ладислава – творчий потік.
  • Домініка – пані.
  • Іскра – яскрава, щира.
  • Дорофія – дарована Богом.
  • Белла – красива.
  • Шарлотта – вільна.
  • Жаклін – йде слідом, яка витискає.
  • Літа – щаслива.
  • Ріана – королева, верховна жриця.
  • Марка – войовниця.
  • Ліра –  мелодійна, музична.
  • Шеріл – кохана, єдина.
  • Глорія – слава.
  • Лейла – темна ніч.
  • Заріна – ранкова зірка.
  • Азалія – нескінченна вічність.
  • Люція – світло, що світиться.
  • Клаудія – опора.

Автор: Вікторія Козар