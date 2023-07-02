Перелік 20 найкрасивіших та найнезвичніших імен для жінок
2 липня 2023, 14:13Читать новость на русском
Джерело:"Післязавтра"
Експерименти – це добре, якщо до них підходити відповідально та виважено. Та ще й у ситуаціях, які безпосередньо стосуються дітей.
Ім'я – це прикраса дівчини, яка повинна підкреслювати її унікальність. Воно має бути красивим, небанальним та передавати всю чарівність дівчинки. Перелік найбільш незвичних імен для жінок – підкаже 24 Канал.
До теми Топ-5 найпоширеніших чоловічих імен у світі
Незвичні та цікаві імена для дівчаток
- Орфея – смілива і незалежна.
- Златозара – річ в собі.
- Ладислава – творчий потік.
- Домініка – пані.
- Іскра – яскрава, щира.
- Дорофія – дарована Богом.
- Белла – красива.
- Шарлотта – вільна.
- Жаклін – йде слідом, яка витискає.
- Літа – щаслива.
- Ріана – королева, верховна жриця.
- Марка – войовниця.
- Ліра – мелодійна, музична.
- Шеріл – кохана, єдина.
- Глорія – слава.
- Лейла – темна ніч.
- Заріна – ранкова зірка.
- Азалія – нескінченна вічність.
- Люція – світло, що світиться.
- Клаудія – опора.