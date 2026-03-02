Навколо буде багато непорозумінь, техніка раптово вирішить "відпочити", а старі помилки час від часу наздоганятимуть. Це буде ще той непростий період, розповідає Parade.

Читайте також Фортуна на їхньому боці: 2 знаки зодіаку, яким неймовірно пощастить цього тижня

Овен

Гороскоп для Овнів

Ваша суперсила, любі Овни, просуватися вперед до цілі на космічній швидкості, попри навіть найскладніші обставини. Але зараз треба призупинитися. Втома вже наздоганяє. Є ризик зануритися в депресію. Зараз краще братися за ті справи, які приносять кайф.

Телець

Гороскоп для Тельців

Люди з минулого можуть раптово повернутися в життя. Хтось відновить давно забуту дружбу, але на декого очікує не найприємніша зустріч з колишнім. Не беріть все надто близько до серця. Зараз важливо розслабитися та перечекати цей період.

Діва

Гороскоп для Дів

Старі конфлікти з коханими знову вилізають на поверхню. Колеги можуть поводитися просто нестерпно. Іноді захочеться просто послати усіх якомога далі та висловити усе, що думаєте. Але краще до цього не доводити. Проявіть стримання – від цього виграють усі.