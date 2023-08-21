Ніколи не кидайте це в унітаз: 12 речей, які забивають сантехніку

Є люди, які викидають в унітаз все непотрібне, не задумуючись про можливі наслідки. А це врешті може призвести до проблем з каналізацією.

Унітаз – це не смітник, важливо пам'ятати. Не можна туди викидати все, що заманеться. Якщо будете продовжувати так робити – рано чи пізно доведеться викликати сантехніка. Перелік речей, якими не можна засмічувати унітаз – підкаже 24 Канал.

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Що заборонено викидати в унітаз: перелік

Простий приклад – ватні палички. Вони заважають нормальному стоку води й застрягають в трубах. Це може призвести до проблем у каналізації.



Ватні палички / Фото Inspired

Заборонено кидати у сантехніку гігієнічні прокладки та тампони. Ці предмети розроблені для одноразового використання. Вони не розчиняються в воді та засмічують труби.



Прокладки / Фото BNB

Багато людей звикли позбутися таким чином залишків харчів. Це неправильно. Не варто відправляти в унітаз супи, варену чи смажену картоплю, м'ясо, рибу, майонезні салати чи крупи. Їжа в каналізації може почати гнити, крім того, вона порушує роботу каналізації.



Харчі / Фото Harchi.info

Так само як і прокладки, дитячі підгузки поглинають вологу, тож вони збільшуються та забивають труби. Позбувайтесь їх належним чином у відро для сміття, а не в унітаз.



Підгузки / Фото Imission

Є така думка, що паперові рушники так само розчиняться у воді, як туалетний папір, тож їх можна зливати у сантехніку. Це не зовсім так: викидайте краще їх у відро.



Паперовий рушник / Фото Petruzalek

До речі, не всі види туалетного паперу можна кидати в унітаз. Дуже товсті та багатошарові – все-таки краще у відро. в унітаз теж не варто. Ви ж не хочете потім чистити каналізацію?



Туалетний папір / Фото Devisan

Деякі люди вважають, що нічого не станеться, якщо котячі відходи викинути в унітаз. Не рекомендуємо так робити, бо це періодично забиває труби.

Будь-які лікарські засоби не мають опинятися в унітазі. Це дуже шкодить каналізаційній системі та природі загалом.



Лікарські засоби / Фото UNDP

Здавалося б, як можуть зашкодити сантехніці шкарлупи від яєць? Утім, навіть маленькі залишки можуть затримувати інші предмети в каналізації й буде неприємність.



Яєчна шкаралупа / Фото "Центр ідей"

Такі дрібні речі, як волосся або зубні нитки, не здатні розчинитися у воді. Коли потрапляють в труби, утворюють певний бар'єр, через який не зможуть пройти інші предмети. Можливо, потрібно буде викликати професіонала.

Зубна нитка / Фото "Стоматологія Позняки"