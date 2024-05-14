У християн східного обряду – Радониця: основні заборони поминального дня

Сьогодні, 14 травня, християни східного обряду відзначають Радоницю. За традицією, щороку на дев'ятий день після Великодня поминають померлих близьких. Люди проводять час у спокої, йдуть до церкви та відвідують кладовища.

Наші предки у поминальний день не сумували за рідними, які померли, а раділи, що вони потрапили у кращий світ. Також вважали – якщо дощитиме, то цього року буде щедрий врожай, пише LifeStyle 24.

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Що не можна робити на Радоницю

Деякі люди, коли йдуть на цвинтар, залишають на могилах покійних паски, крашанки або іншу їжу, яка залишилася після Великодня. Буває, що навіть влаштовують трапезу. Однак цього краще не робити. Варто віддати продукти людям, які їх потребують, наприклад, нужденним. У цей день особливо рекомендується зайнятися добрими справами. Також сьогодні заборонено вживати алкоголь та курити сигарети. Слід відмовитися від поганих звичок.

Головні заборони на Радоницю / Фото Freepik

У Радоницю не потрібно плакати та сумувати за померлими. Також не варто згадувати щось погане про них. Натомість щиро прочитайте молитву, аби душа людини, яка покинула наш світ, віднайшла спокій.

Що можна робити на Радоницю

Сьогодні перед службою Божою можна дати священнику записку з іменами померлих, аби пом'янути їх. Подекуди на цвинтарях проводяться панахиди. Люди приносять на могили свічки, лампадки або квіти. Однак не слід голосно говорити, кричати, розважатися та веселитися. Згадуйте про покійних у тиші.