Вже за кілька тижнів ПЦУ перейде на новий календар: як змінюються дати свят – перелік

Православна церква України вже цього року переходить з юліанського на новоюліанський календар. Перехід відбудеться вже 1 вересня 2023 року. Як змінюються дати свят – читайте нижче.

ПЦУ ухвалила відповідне рішення 27 липня. 24 Канал розібрався, як новий календар змінює дати церковних свят для українців.

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Коли ПЦУ перейде на новий календар

Вже за три тижні Православна Церква України перейде на новоюліанський календар. Станеться це 1 вересня 2023 року, адже саме в цей день розпочинається новий церковний рік.

Чому Україна переходить на новий календар? Юліанський календар сприймається як пов'язаний з російською церковною культурою. Тож таке рішення прийняли, щоб зберегти українську, духовну ідентичність та захиститися від агресії "русского міра".

Адже сучасним (новоюліанським) календарем користуються всі релігійні установи, які підтримують Помісну Церкву, і лише російська церква дотримуються старого (юліанського) календаря.

Як змінюються дати свят

Вже цього року віряни ПЦУ відзначатимуть головні церковні свята в інші дні:

Різдво Христове – 25 грудня (замість 7 січня)

– 25 грудня (замість 7 січня) Щедрий вечір (Маланки) – 31 грудня (замість 13 січня)

Василя – 1 січня (замість 14 січня)

Водохреща – 6 січня (замість 19 січня)

– 6 січня (замість 19 січня) Благовіщення – 25 березня (замість 7 квітня)

Юрія – 23 квітня (замість 6 травня)

Різдво Іоанна Хрестителя – 23 червня (замість 7 липня)

Петра та Павла – 29 червня (замість 12 липня)

– 29 червня (замість 12 липня) Пророка Іллі – 20 липня (замість 2 серпня)

Маковея – 1 серпня (замість 14 серпня)

Преображення – 6 серпня (замість 19 серпня)

Перша Пречиста – 15 серпня (замість 28 серпня)

Друга Пречиста – 8 вересня (замість 21 вересня)

Покрова – 1 жовтня (замість 14 жовтня)

– 1 жовтня (замість 14 жовтня) Андрія – 30 листопада (замість 13 грудня)

Миколай – 6 грудня (замість 19 грудня)

Зазначимо, що зміняться дати майже всіх церковних свят, проте Великдень і привʼязані до нього події, наприклад Трійця, залишаться, як і були.