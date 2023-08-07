Знищить фітофтору раз і назавжди: як позбутися хвороби рослин

Харчова сода та йод – доступні кожному городнику чи садівнику, бо вони дешево коштують та дають хороший результат. У чому їхні переваги та як вони допоможуть позбавитись від фітофтори?

Фітофтороз – грибкове захворювання, яким часто заражаються рослини. Ознаками є темні плями на листі та плодах. З цим жартувати не можна, бо хвороба вбиває весь урожай. Як знищити фітофтору содою та йодом – розкаже 24 Канал.

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Сода у боротьбі з фітофторою

Сода – чудовий профілактичний спосіб позбутися різних шкідників і хвороб рослин. До того ж бюджетний засіб, який не потребує багато витрат. Інші переваги соди:

рослини не будуть так швидко в'янути, якщо її використовувати;

зав'язі будуть швидше формуватися;

зовнішній вигляд і смак буде кращим ;

; плодоношення саджанців буде тривати довше;



Сода / Фото Istockphoto

Харчову соду використовують, щоб позбутися фітофтори на початкових етапах розвитку рослин. Треба приготувати содовий розчин. Розведіть 1 чайну ложку речовини в 10 літрах теплої води. Можете обприскувати насадження. Вона знищує всі бактерії, тож можете не хвилюватися щодо можливих хвороб. Але це треба робити на ранній стадії розвитку, бо потім може бути пізно.

Обприскувати розчином із соди потрібно рано вранці або пізно ввечері, аби не обпекти листя. Таке можна робити 1 раз у тиждень.

Йод у боротьбі з фітофторою

Йод вважається одним із найдієвіших засобів у боротьбі з таким захворюванням, як фітофтора. Він має потужні властивості для рослин та абсолютно безпечний для людини.

без цього компоненту не можуть відбуватися важливі процеси в рослинах;

покращує обмін речовин;

діє як добриво та збільшує кількість плодів

вбиває всі бактерії в рослинах.



Йод / Фото "Гарбуз.інфо"

Спосіб приготування – простий та доступний кожному. Беремо 1 літр молочної сироватки, 2 чайні ложки йоду й 1 столову ложку перекису водню. Усе це розбавляємо в 10 літрах води, перемішуємо та обробляємо рослини. Йод вбиває шкідників та хвороби, але дотримуйтесь дозування.