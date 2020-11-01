Відомий український поп-гурт "Время и Стекло" цьогоріч заявив про свій розпад. Нещодавно Надя Дорофеєва та Позитив дали останній концерт. А Потап, їхній продюсер, розповів, чим музиканти займатимуться надалі.

Позавчора, 30 жовтня, відбувся прощальний концерт популярного українського гурту "Время и Стекло". Світлини з незабутнього останнього виступу опублікували на офіційній сторінці групи в інстаграмі.

Варто знати Новий склад гурту "Время и Стекло": що про це кажуть Олексій Завгородній та Надя Дорофєєва

Учасники гурту, Надя Дорофеєва та Позитив (справжнє ім'я – Олексій Завгородній) виконали свої легендарні хіти під живу музику: "Имя 505", "Кафель" та багато інших. У концерті взяли участь і продюсер групи Потап, а також Монатік, що виконав з ними пісню "Глубоко". Потап прокоментував останній концерт підопічних.

Ну ось і закінчилася епоха. Практично 11 років, навіть не віриться, особливо, коли ти дійсно отримуєш успіх, час починає бігти з шаленою швидкістю, починаються концерти, польоти, зйомки, гроші падають на голову і починаєш робити більше, краще, сильніше…

– написав продюсер та репер

Потап зізнався, що два останні концерти "Время и Стекло" стали фінальним карбуванням діамантів талантів. Також чоловік ексклюзивно розповів про майбутнє учасників гурту – Наді Дорофеєвої та Позитива.

За словами Потапа, вже через кілька тижнів вони постануть в зовсім інших образах. Надя готує сольний проєкт, а Позитив продовжить участь в гурті Mozgi. Також Потап зазначив, що скоро вийде новий альбом групи, а також Олексій зніметься в кліпі.