3 українські прізвища, які захищають від зла та негативу: перегляньте список

Наші предки вважали, що прізвища, пов'язані з великими та страшними тваринами, захищають людей від зла. Цікаво, що спершу вони придумувалися як прізвиська.

Відлякують негатив такі родові імена: Ведмідь, Зубр та Вовк. У давні часи казали, що вони не подобаються нечисті. Більше читайте у матеріалі.

До слова Ваші предки були елітою: 17 українських прізвищ, які належали інтелігенції

Добірка прізвищ, які захищають своїх власників

В Україні є 1701 носій прізвища Ведмідь. Найчастіше його можна зустріти у Києві (147), Дніпрі (90) та у місті Ромни, що на Сумщині (62). Це родове ім'я записане у козацьких реєстрах за 1756 рік, зокрема належало 8 людям.

Прізвище Зубр – дуже давнє та, на жаль, до наших часів не збереглося. Походить від назви тварини, яка лише одним своїм виглядом може викликати мурашки по шкірі. Однак зараз є доволі схоже родове ім'я – Зубрицька, зокрема має 1699 власників. Найбільше у Києві, Житомирі та Львові.

Сильні українські прізвища / Фото Freepik

Прізвище Вовк займає 71 сходинку серед найпопулярніших в Україні. У різних регіонах налічується 23412 осіб з цим родовим ім'ям. Найпоширеніше у таких великих містах нашої держави: Києві (1325), Львові (1018) та Харкові (475).

Добірка прізвищ, які пов'язані з магією