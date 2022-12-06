День Збройних Сил України 2022: теплі привітання у прозі та віршах для наших воїнів

Щорічно 6 грудня в Україні своє професійне свято відзначають військовослужбовців, які мають причетність до української армії. Збройні Сили України – це щит і оборона України. Вони сьогодні захищають її територіальну цілісність й дають відсіч російським загарбникам, які вдерлися на територію України.

Щирі слова привітання та вдячності є цінними для наших захисників, адже їм важлива наша підтримка. З нагоди цього свята ми підготували добірку привітань для воїнів у віршах та прозі. Тож не забудьте привітати своїх рідних та знайомих, а також усіх тих, хто служить у ЗСУ, зазначає 24 канал.

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Історія Дня Збройних Сил України

Верховна Рада України 24 серпня 1991 року прийняла постанову "Про військові формування в Україні". Ця постанова поклала фундамент для будівництва Збройних Сил України, як важливого інституту держави й невід'ємної частини її воєнної організації.

6 грудня у 1991 році також був ухвалений закон України "Про Збройні сили України", а саме свято – День Збройних Сил України було встановлене постановою Верховної Ради України в 1993 році.

День Збройних сил України присвячений усім тим військовослужбовцям, які служили чи служать в українській армії. Зокрема це представники Повітряних сил, Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ, Військово-морських сил та Сил спеціальних операцій.

День Збройних Сил України – привітання у віршах

Воїне, лицарю славний,

Ти зброю тримаєш в руках,

Щоб на нашу країну-державу

Злий не позирався враг.

Будь мужній і будь достойний

Ти слави своїх батьків,

Відважний вкраїнський воїне,

Нащадку славних віків.

***

Хоробро і вправно ти служиш у війську

Й державу борониш свою українську!

Хай згинуть назавжди усі вороги,

Панують хай мир і любов навкруги,

Вітаю тебе я зі святом щосили!

Здоров'я тобі! Хай живуть Збройні Сили!

***

Борониш ти рідну країну!

І кожну матусю, і кожну дитину,

Ти всіх від біди захищаєш завзято,

Тобою я дуже пишаюся!

Я втрат тобі зичу не знати й втоми,

Живим і здоровим вертайся додому,

Щоб жити без зла, без війни, без руїни.

Вітаю із Днем Збройних Сил України!

Привітання у віршах з Днем Збройних Сил України / Фото "Генштаб ЗСУ"

Хай буде сильною рука,

Міцними будуть хай війська,

Нехай здоров'я – як та криця,

Хай служба завжди – як годиться!

Хай всюди – спокій, лад та мир!

Будь, як казковий богатир –

Могутній, нездоланний, вмілий!

З 6-м грудня, воїне мій!

***

Серце моє стукоче, серце моє щемить

Лине до тебе серце у цю святкову мить,

Через ліси й озера, через річки й долини,

Щоб привітати зі святом – з Днем Збройних Сил України!

***

Вітають тебе і тополька, й калина,

І синє озерце, й тендітний ручай

Зі святом – із Днем Збройних сил України,

Ти свято це, воїне, гідно стрічай!

Стрічай його гордо, сміливо і славно,

Стрічай за звичаєм дідів-козаків,

Хай служба іде і звитяжно, і вправно

І Бог береже хай вовіки віків!

Привітання у прозі з Днем Збройних Сил України

Бажаю козацької мужності, дідівської гідності, батьківської мудрості, могутньої сили волі та віри у власні сили. Військові та воїни, ви найкращі. Дякуємо вам за захист України!

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Вітаю з Днем Збройних Сил України й побажати від душі хочу браво і впевнено стояти на сторожі безпеки й мирного спокою держави, захищати свій народ від гніву і втручання ворогів, ніколи не переставати виховувати в собі силу волі й мужності, виявляти в будь-якій справі відвагу і свій героїзм.

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У День Збройних Сил України бажаю вірно та гордо стояти на сторожі спокою та блага країни, сміливо та легко відображати всі натиски з боку супротивника, усувати будь-які проблеми та перешкоди на горизонті, зберігати спокій та оптимізм душі, зберігати щастя та доброту в серці.

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В День Збройних Сил України з усього серця хочу побажати міцних сил і незламної віри, сміливих ідей і добрих надій, впевнених планів та обов’язкової удачі, незгасимого оптимізму і відмінного виконання всіх поставлених завдань.

Привітання у прозі з Днем Збройних Сил України / Фото "Еспресо.TV"

Щиро вітаю Вас з Днем Збройних Сил України, бажаю міцного здоров’я, успіхів у військовій підготовці, щастя вам та вашим рідним і близьким! Сила та міць української держави – у єдності армії та народу. Тому прийміть найщиріші вітання до вашого професійного свята і й надалі своєю важливою справою нагадуйте всьому світові про те, що Україна у надійних руках. Зі святом вас!

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Сьогодні вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких – у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!

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Я бажаю Вам успіхів у всіх справах, щоб міцно стояли на кордоні, щоб поважали й пишалися Вами. Нехай озброєння буде потужним, але щоби не довелося ним користуватися. Миру та добра, щастя та процвітання.

Вітаємо всіх військовослужбовців України. Ви наші захисники, опора держави. Спокій наших домівок, спокій близьких — у ваших надійних, сильних руках. Прийміть вітання з найкращими побажаннями: добра, світлого настрою, професійних успіхів!