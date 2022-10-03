День архітектора 2022: оригінальні привітання у картинках і прозі
Всесвітній день архітектора щорічно відзначають у перший понеділок жовтня. Без архітекторів наші міста не виглядали б такими цікавими сучасними та гарними. Привітайте сьогодні своїх близьких та друзів з цим важливим святом.
Всесвітній день архітекторів був заснований Міжнародним союзом архітекторів у 1985 році. Заслуга архітекторів не лише у красивих будинках та адміністративних будівлях. Завдяки ним ми можемо бачити великі заводи та різні підприємства, мости та громадські простори та багато інших споруд, які є необхідними та важливими для людей. Традиційно у професійне свято архітекторів організовують конференції та різні виставки, зазначає 24 канал.
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Привітання з Днем архітектора у прозі
Вітаю зі Всесвітнім днем архітектора і бажаю постійного натхнення і цікавих творчих ідей, вдалих завершень планів і втілення бажань. Нехай міцним здоров’я буде, нехай життя веде по дорозі щастя і любові, нехай успіх ніколи не покидає.
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Вітаємо вас з професійним святом – Днем архітектора!
Без вашої щоденної клопітливої праці зі збереження і використання свідчень минулого неможливо успішно крокувати в майбутнє.
Переконані, ваш високий професіоналізм, самовідданість і творча праця сприятиме створенню нових архітектурних шедеврів.
Нехай усі ваші творчі доробки будуть радувати не одне покоління наших з вами нащадків. Щиро зичимо вам щастя, міцного здоров’я, невичерпної енергії у творчих справах.
Привітання з Днем архітектора у прозі / Фото "Canva"
Вітаю тебе з Днем архітектора! Бажаю своїми мріями й надіями, своїми фантазіями й посмішками створювати дивовижний внутрішній світ в улюбленому стилі архітектури, бажаю міцних стін у твого щастя, романтики й світлих почуттів радості на даху твого будинку, неперевершеного таланту зодчого і невичерпного ентузіазму доброго серця.
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Архітектура – це музика, що застигла в камені, сказав Гете. У них загальні поняття – форма, ритм, фактури. Але лише того, хто вміє відчувати їх, втілюючи в гармонійні форми – можна назвати справжнім Творцем. Одним словом, це прекрасна професія! В цей День хочемо привітати вас – людей, які поєднують у своїй професії творчість і ремесло, поезію і науку. І побажати любити її й служити їй завжди.
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Вітаю зі Всесвітнім днем архітектора й бажаю цікавих задумів в діяльності, приголомшливих ідей у творчості, чудових миттєвостей в житті. Нехай ідеально поєднуються деталі й стилі, нехай витончено і чудово виглядає будь-яка твоя споруда і конструкція.
Картинки-привітання з Днем архітектора 2022
Привітання з Днем архітектора 2022 у картинках / Фото "Joy Pup"
Картинки-привітання з Днем архітектора / Фото з відкритих
День архітектора 2022 – гарні картинки зі святом / Фото з відкритих джерел
Всесвітній день архітектора 2022 / Фото з відкритих джерел
Картинки-привітання з Днем архітектора / Фото з відкритих джерел