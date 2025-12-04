Найкрасивіші привітання з Днем ангела Варвари 2025: гарні картинки й листівки
- 4 грудня українці святкують День ангела Варвари, і редакція підготувала гарні картинки-привітання для цього свята.
- Ім'я Варвара походить з Давньої Греції та означає "варварка", асоціюється з сильними та незалежними жінками.
4 грудня українці святкують День ангела Варвари. Не забудьте подарувати позитивні емоції близьким, які сьогодні мають іменини.
Ім'я Варвара прийшло до нас з Давньої Греції та трактується як "варварка". У давнину так називали сильних, мудрих та незалежних жінок. Власниці цього імені вміють постояти за себе та свої переконання. Водночас Варвари впевнено йдуть до власних цілей і ніколи не зупиняються, пише 24 Канал з посиланням на сайт Як звати.
Наша редакція підготувала гарні картинки-привітання з Днем ангела Варвари. Збережіть їх собі та надішліть рідним і друзям, які мають сьогодні іменини. Подаруйте гарний настрій Варварам у їхнє свято.