Найщиріші привітання з Днем ангела Олексія 2026: теплі слова у прозі й віршах
17 березня в Україні чоловіки святкують День ангела Олексія. Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "захисник".
З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Олексія у картинках, прозі й віршах. Надішліть їх своїм рідним, друзям, колегам і знайомим, які святкують 17 березня іменини.
У День ангела Олексія хочеться побажати миру і добробуту. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого.
***
З усього серця вітаю тебе з Днем ангела Олексія. У цей щасливий і радісний день хочу побажати тобі великого успіху на твоєму шляху, великого везіння і добробуту. Нехай всі цілі будуть досягнуті, нехай друзі тобі будуть віддані, нехай любов твоя буде взаємною і вічною. Нехай твій ангел-покровитель щосекунди піклується про тебе і вберігає від всього лихого.
***
Твоє ім'я Олексій, тверде мов скеля,
На якій, твій покровитель збудував,
Христову церкву, що стоїть віками,
І за яку він до кінця стояв.
Тож будь також завжди рішучий,
Щоб ангел тобі надихав,
У всіх ділах і добрих починаннях,
Завжди тобі допомагав.
Живи з любов'ю до людей,
І ця любов тобі віддасться,
Здоров'ям, радістю душі,
Роками довгими віддатись!
***
Нехай день твій святий,
Ангел сил додати до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожному кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Олексія,
Прийми привітання!
***
Дорогий Олексій. Вітаю тебе з Днем твого ангела і з усього серця бажаю міцних сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові і мужності, а твій ангел-охоронець вберігає тебе від всього лиха.
***
Вітаю з Днем ангела, Олексію! Нехай твій крилатий захисник убереже тебе від негоди, непотрібної печалі, дурних ідей, поганих людей, злих днів. Нехай у твоєму житті завжди править щастя і кохання, і нехай твій шлях буде всіяний зірками удачі та надії. З іменинами!
***
Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З Днем ангела Олексія,
Прийми привітання!
***
Бажаю, Олексію, хай ангел із неба,
Завжди буде чуйний і добрий до тебе.
Дарує кохання, тепло, і надію,
Здійснює твою заповітну мрію!
Хай просить у Бога щасливої долі,
Добра для душі, а для серця – любові!
