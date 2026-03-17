Найщиріші привітання з Днем ангела Олексія 2026: теплі слова у прозі й віршах

17 березня в Україні чоловіки святкують День ангела Олексія. Це ім'я має давньогрецьке походження та трактується як "захисник".

З нагоди свята 24 Канал підготував привітання з Днем ангела Олексія у картинках, прозі й віршах.

Не пропустіть Від весілля до новосілля: 100 найкращих привітань для рідних на всі випадки життя

День ангела Олексія 2026: як привітати у картинках, прозі й віршах?

У День ангела Олексія хочеться побажати миру і добробуту. Бажаю першості в житті, удачі на будь-якому життєвому шляху. Нехай ясним буде не тільки це свято, але і всі твої дні, нехай радіє твоє серце і дарує близьким любов. Нехай добрий ангел охороняє твій будинок від усього лихого.

***

З усього серця вітаю тебе з Днем ангела Олексія. У цей щасливий і радісний день хочу побажати тобі великого успіху на твоєму шляху, великого везіння і добробуту. Нехай всі цілі будуть досягнуті, нехай друзі тобі будуть віддані, нехай любов твоя буде взаємною і вічною. Нехай твій ангел-покровитель щосекунди піклується про тебе і вберігає від всього лихого.

***

Твоє ім'я Олексій, тверде мов скеля,

На якій, твій покровитель збудував,

Христову церкву, що стоїть віками,

І за яку він до кінця стояв.

Тож будь також завжди рішучий,

Щоб ангел тобі надихав,

У всіх ділах і добрих починаннях,

Завжди тобі допомагав.

Живи з любов'ю до людей,

І ця любов тобі віддасться,

Здоров'ям, радістю душі,

Роками довгими віддатись!

***

***

Дорогий Олексій. Вітаю тебе з Днем твого ангела і з усього серця бажаю міцних сил, мудрості, наполегливості, віри в себе і постійного прагнення тільки до перемоги. Нехай на серці не буде прохолоди, нехай в житті завжди горить вогник любові і мужності, а твій ангел-охоронець вберігає тебе від всього лиха.

***

Вітаю з Днем ангела, Олексію! Нехай твій крилатий захисник убереже тебе від негоди, непотрібної печалі, дурних ідей, поганих людей, злих днів. Нехай у твоєму житті завжди править щастя і кохання, і нехай твій шлях буде всіяний зірками удачі та надії. З іменинами!

***

Нехай у день твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоб життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела Олексія,

Прийми привітання!

***

Бажаю, Олексію, хай ангел із неба,

Завжди буде чуйний і добрий до тебе.

Дарує кохання, тепло, і надію,

Здійснює твою заповітну мрію!

Хай просить у Бога щасливої долі,

Добра для душі, а для серця – любові!

