Мають релігійне походження: 15 православних імен для хлопчиків

Кожен майбутній батько або матір мають свої пріоритети та думки у виборі імені для дітей. В Україні чимало людей з християнською вірою, тож недивно, що обирають церковні імена.

Широкої популярності набули саме православні імена, адже вірянам важливо, аби ім'я для диитини було церковним. Серед них – багато цікавих варіантів. Розгляньмо їх детальніше.

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Переважно православний календар містить імена, які входять до лику святих. Вони бувають грецького, староєврейського, латинського або слов'янського походження.

Православні імена для хлопчиків

Кожне ім'я належить певному святому. Наприклад, популярне релігійне ім'я Августин. Воно виникло завдяки християнському богослову, філософу та церковному діячу. Його діяльність передбачала у формування священників та поширенні ідеї навернення до Бога.

Протидіяв такому вченню, як маніхейство – поєднання християнства, юдаїзму та буддизму. Колись він сам був послідовником цієї течії.



Святий Августин / Фото Rkc.org

Інше красиве ім'я релігійного походження – Тимофій. Святого із таким іменем навернув до християнства апостол Павло. З того часу він активно почав проповідувати Євангеліє. Вважається, що саме Тимофій був улюбленим учнем Павла.



Святий Тимофій / Фото Church.ua

А от мученик, на ім'я Гордій спершу був начальником римського війська. Християнство так вплинуло на чоловіка, що він залишив престижну посаду, яка дуже добре оплачувалась, і пішов жити у пустелю. У ті часи відбувалось переслідування вірян, й після повернення з пустелі, Гордій голосно заявив, що не буде поклонятися ідолам, бо вірить в Бога. За це він піддавався жорстоким мукам, але не змінив свій вибір.



Святий Гордій / Фото Крамниця "Покрова"

Іншими православними іменами для хлопчиків, які варті вашої уваги є: