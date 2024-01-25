Повня у Леві 25 січня: що на нас чекає

Четвер, 25 січня – перша повня 2024 року. Вона створює сплеск вогненної енергії. Повня у Леві допоможе всім тим, хто хоче опинитися в центрі уваги й набути популярності.

У цей час настає почуття впевненості, з'являється бажання справити на когось враження, здобути захоплення. Чого ще нам чекати у повню в Леві, розповіла астрологиня Марина Скаді (Соколова).

До речі Плутон у Водолії: які зміни чекають на кожен знак у цей період

Повня у Леві

Так, повня у Леві сприяє соціальній інтеграції, усвідомленню справжніх цілей, самовизначенню. Таємниці підсвідомості й глибоко приховані страхи в цей період виходять назовні.

Для допомоги в усвідомленні себе можна використовувати різноманітні енергетичні практики, медитації. Потрібно "ловити хвилю" творчої наснаги,

– розповіла астрологиня.

Додала, що повня, Сонце і Місяць перебувають в опозиції — на одній осі, втім, на протилежних боках від Землі. Цікаво, що під час повні у Леві Сонце перебуває у Водолії, а Місяць – у Леві.

Це вісь чоловічих знаків зодіаку, в астрології вона називається вісь захоплень та творчості. Вогонь Лева посилюється Повітряною стихією Водолія, створюючи всі умови для яскравих подій, що запам'ятовуються,

– підкреслила Скаді.

Зауважила, що напружений аспект повні з Юпітером формує енергетично складне тло. Це сприяє неврівноваженості, імпульсивності та мінливому настрою.

Повня у Леві – "гаряча" пора для взаємин. Ймовірні конфлікти на роботі, особливо з керівництвом, загострення міжнародних розбіжностей. У цей час краще звести до мінімуму контакти з іноземцями, відкласти закордонні поїздки, зайнятися внутрішнім світом та просуванням власних проєктів. Або ж проведіть цей час з партнером, користуючись особливим моментом, коли повністю захоплюють вогняні пориви пристрасті.

Лев перебуває під керуванням Сонця, характеризує життя, кохання, пристрасть в творчість. Це п'ятий знак зодіаку. Він пов'язаний з осмисленням Творця та творіння, природи людини, сенсу існування.

Повня у Леві дає силу усвідомленої особистості, владу над обставинами та іншими людьми, але насамперед над самим собою.

До речі, це прекрасний час для тих, хто у пошуку. Адже повня у Леві дає можливості не тільки для романтичних знайомств, а й для того, аби створити постійні, міцні любовні стосунки. Також це сприятливі дні для зачаття дитини та планування сім'ї.

Найсильніший вплив повні у Леві буде на знаків Вогню — Овна, Лева та Стрільця. Повня дозволить легше і простіше подивитися на проблеми, отже, швидко розвʼязати їх. Також зʼявляються можливості звільнитися від боргів. Цим знакам повня принесе поліпшення у багатьох сферах життя.

Натомість Тельцям і Скорпіонам буде дуже непросто під час повні у Леві. Доведеться напружено працювати, терміново завершувати всі розпочаті справи. Однак, важливо не поспішати, а повільно та послідовно робити свою роботу. Також повня підштовхне до внутрішніх трансформацій та реорганізації свого життя.

Тим часом Близнюкам, Терезам і Водоліям повня у Леві допоможе не лише почути свій внутрішній голос, а й зробити рішучий крок у майбутнє. Це період усвідомлень, роздумів, творення і відновлення сил. До речі, найближчим часом зрозумієте, хто справжній друг, а без кого легко зможете обійтися. Окрім того, повня може принести багато гарних ідей. Для термінової реалізації виберіть найкращу, а решту залиште на потім.

Цікаво, що Раки, Діви, Козороги та Риби будуть найменше схильні до впливу повні у Леві.