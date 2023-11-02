Встигніть це зробити: 5 рослин, які треба посадити до початку заморозків

У листопаді погода буває різною. Однак, якщо досі немає заморозків, можна ще посадити деякі рослини.

Зверніть увагу, що провести посадку треба встигнути, допоки земля не промерзла. Бо потім цей посів на зиму не буде мати жодного сенсу, оскільки саджанці не зможуть вкоренитися. Є кілька варіантів, що саме можна посадити у листопаді.

Дещо пізнавальне Чи можна обрізати туї восени та як це правильно робити

Що треба посадити на ділянці до морозів

До настання зими можна посадити холодостійкі овочі. Йдеться про ріпу, капусту, цибулю-порей, цикорій, петрушку та горох. Також популярними насадженнями в цей період є озима цибуля та часник.

Упродовж листопада городники сіють салат і шпинат. Може бути ще пізня квасоля, морква та редиска, утім, їх треба укривати агроволокном, поки не випаде сніг.



Шпинат / Фото Gradina-max

Допоки немає морозів, можна посадити рослини, яким не страшний холод. Зокрема, калину, горобину і глід. Аби вони пустили коріння, висота саджанців має бути мінімум 20 сантиметрів. Рослини садять вглиб на 40 сантиметрів і поливають. Стовбур краще замульчувати – тирсою чи хвоєю.



Глід / Фото "Подільська розкіш"

Деякі лікарські рослини також висаджують до зими, щоб вони загартувалися холодом. Утім, важливо, аби до них потрапляло достатньо світла. Можна посадити ромашку, валеріану, череду, звіробій, вербену, любисток, півонію незвичайну. Вони переживуть зиму, а розвиватися будуть – вже весною.



Череда / Фото "Агромаркет"

Під зиму садять однорічні квіти, які адаптовані до холодів. Це можуть бути хризантеми, космея, дельфініум, волошки, флокси, люпини.



Дельфініум / Фото Gradina-max

У перших числах листопада, якщо надворі тепла погода, ще садять такі квіти, як тюльпан і гіацинт. Наприкінці місяця можете посадити проліски, які абсолютно пристосовані до холодів.



Проліски / Фото "Сам собі агроном"

До речі, щодо хризантем, то їх восени можуть атакувати шкідники. Але цього можна позбутися.