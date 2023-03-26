Негайно заберіть їх звідти: речі, які не можна зберігати у ящиках під раковинами

Простір під раковиною у ванній або на кухні часто використовують для зберігання різних речей. Однак не всі предмети призначені для зберігання в цих місцях, якщо вони сприйнятливі до вологи.

Далі у матеріалі 24 Каналу розповідаємо, що варто негайно забрати з-під раковин, щоб не зіпсувалося.

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Електрика та інструменти

Усю кухонну техніку варто зберігати в місці, яке не розташоване біля побутової сантехніки. Трапляються різні ситуації й будь-яке протікання з раковини може пошкодити мультиварку, блендер тощо. Також вогкість може стати причиною виникнення іржі.

Паперові вироби

Зручно зберігати кухонні рушники, паперові пакети чи серветки під раковиною, однак під впливом вологи вони можуть зіпсуватися. Краще зберігати такі речі у сухішому місці.



Паперові пакети не зможе зберігати під раковиною / Фото Canva

Овочі

Чимало людей зберігають під раковиною на кухні цибулю, картоплю тощо. Однак це місце зовсім не підходить для зберігання харчових продуктів. Овочі мають бути в сухому, темному, чистому та прохолодному місці.

Декоративна косметика

Зберігати косметику під раковиною у ванній небезпечно, оскільки там може з'явитися грибок. Косметика обов'язково має бути розташована у сухому прохолодному місці, якомога далі від вологи й тепла.