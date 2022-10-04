4 помилки, які роблять з кімнатними рослинами: це може їх вбити

Багато кімнатних рослин не потребують особливого догляду, проте навіть вони можуть постраждати від неналежних умов. Читайте в матеріалі, що не можна робити з кімнатними рослинами та яких помилок слід уникати.

24 канал з'ясував, які дії можуть знищити здоров'я рослин та погіршити їх зовнішній вигляд.

Читайте також Як доглядати за кімнатними рослинами взимку, щоб вони не загинули

Неправильне світло

Коли ви купляєте нову домашню рослину, зазвичай на горщику чи етикетці вказане освітлення, яке ідеально підійде для квітки. Важливо завжди звертати увагу, наскільки необхідно вашому новому зеленому вихованцю сонячне світло.

Якщо поставити світлолюбну рослину у затінок, вона не тільки буде погано рости, але і може захворіти від нестачі вітаміну D. Те саме може статися з рослинами, які полюбляють затінок чи непрямі сонячні промені – якщо такі квітки поставити на підвіконня під прямими сонячними променями, вони можуть засохнути чи швидко втратити цвітіння.

Помилки в догляді за рослинами / Фото Unsplash

Протяги – небезпека для рослин

Як і люди, кімнатні рослини можуть легко захворіти від прохолодного протягу з вікна чи дверей. Не люблять рослини і кондиціонери – контрастне холодне повітря може згубно вплинути на листя та стебла, що спричинить хвороби та можливу загибель рослини.

Регулярна зміна місця розташування

Чим тонше листя у рослини, тим важче вона переносить будь-які протяги – як холодні, так і гарячі. Тож не варто ставити зелених вихованців там, де активно циркулює повітря.

У природі рослини завжди вкорінюються на одному місці та проводять там все своє життя. Тож для кімнатних рослин, хоч вони і в горщику, теж потрібні ці традиції.

Не переставляйте часто кімнатних вихованців – це може викликати стрес у рослини. Щоб адаптуватися до нових умов, рослина може втратити багато листя та цвіту.

Помилки в догляді за рослинами / Фото Unsplash

Занадто часте пересаджування

Часто хочеться змінити настроєвість вашого рослинного куточка та посадити зелених улюбленців у нові, красиві горщики. Та робити це не варто дуже часто, а лише тоді, коли рослина до цього готова, або ж виростає з горщика.

Важливо змінювати не розмір горщика, а його діаметр, який має бути комфортним для коріння рослини. У гіршому випадку великий горщик може спричинити застій вологи в землі та загнивання коренів.

Помилки в догляді за рослинами / Фото Unsplash