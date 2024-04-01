Історія, звичаї та заборони Поливаного понеділка: що це за свято

Сьогодні, 1 квітня, у деяких країнах світу відзначається Поливаний понеділок. У православних та греко-католиків він припадає на 6 травня. Традиційно, це свято відбувається на другий день після Великодня.

Звичаї Поливаного понеділка прийшли до нас ще з часів Київської Русі. Раніше люди святкували його не один день, а три, протягом яких обливалися водою. Більше про історію, традиції та заборони свята розкаже LifeStyle 24.

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Поливаний понеділок: історія свята

У давні часи люди вважали, що вода у понеділок після Великодня має лікувальні властивості. Вірили, що вона приносить щастя та очищає не лише тіло, але й душу. Тому так віряни позбувалися своїх гріхів, оновлювалися.

Українці люблять відзначати Поливаний понеділок. Схожі традиції також є в Чехії, Польщі, Угорщині та Словаччині.

Сьогодні – Поливаний понеділок у католиків / Фото з відкритих джерел

Звичаї Поливаного понеділка

Традиції Поливаного понеділка мають язичницьке коріння. Колись наші предки обливали одне одного льодяною водою. Адже вважали, що так відлякають різні хвороби. Це також робилося для того, щоб не було посухи. Люди ніби викликали дощ для хорошого врожаю.

Однак християнські звичаї також є. Наприклад, хлопець повинен був обов'язково облити дівчину, аби їй швидше зробили пропозицію руки й серця. Так він також проявляв симпатію. Нерідко, до речі, у Поливаний понеділок закохані пари зізнавалися одне одному у своїх почуттях.

Що не можна робити у цей день