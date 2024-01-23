Плутон у Водолії: які зміни чекають на кожен знак у цей період

У 2024 році буде низка важливих астрологічних подій. Зокрема, перехід Плутона з Козорога у Водолія. До речі, цей транзит ми відчули ще в березні 2023-го. Уже з 20 січня планета буде в гостях у Водолія 8 місяців.

Остаточно Плутон перейде в цей повітряний знак 19 листопада 2024 й залишиться аж до 2044 року. Як вплине даний цей транзит на кожен знак зодіаку, дізнайтеся далі.

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Плутон у Водолії

Згідно з астрологією, Плутон – планета трансформації, глибинних змін, що впливають насамперед на суспільство та на кожну особистість зокрема. Цікаво, що ці зміни особливо торкнуться знаків фіксованого хреста, – Тельця, Лева, Скорпіона та Водолія.

Овен

Овни, цей транзит повністю змінить ваше бачення майбутнього, а ще співпрацю з іншими людьми. Побачите, що ставитеся до оточення зовсім інакше. Можливо, створите для себе абсолютно нову спільноту на основі спільних надій та мрій.

Телець

Ваша кар'єра та публічне життя уже незабаром можуть набути нового рівня інтенсивності. Варто готуватися до підвищення професійного рівня і взяти повну відповідальність за кар'єру. У цей період важливо залишатися амбіційним та наполегливим.

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Близнюки

Вам притаманна допитливість. Ці роки життя зазнають глибоких змін у питанні віри та особисто думки. Прийміть свою трансформацію, постійно розширюйте кругозір і виходьте з зони комфорту.

Рак

Цей період для Раків буде інтенсивним та насиченим на зміни. Від внутрішніх страхів, що вийдуть назовні, не треба буде ховатися. Раки наполегливо працюватимуть і пожинатимуть плоди кропіткої роботи.

Лев

Очікуйте на цікаві події в особистому та професійному житті. До речі, люди навколо можуть стати дзеркалом вашої тіньової сторони, розкриваючи ті риси вашої особистості, які намагаєтеся придушити або не хочете визнавати. Працюйте над собою й будьте справжніми.

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Діва

Транзит Плутона через Водолія сприятиме вашому самовдосконаленню. Те, як завжди структурували свій графік та виконували свої щоденні завдання, почне змінюватися в довгостроковій перспективі упродовж наступних років. Тож вам доведеться позбутися попередніх практик і почати створювати нові шляхи в житті. До речі, продуктивність зробить вас ще сильнішими.

Терези

Попереду нова, пристрасна та натхнення ера вашого життя. Концепція творчих та романтичних "проєктів" набуває нового значення. Прагнення до самовираження буде нестримним. Плутон володітиме своєю таємничою магією у вашому любовному житті упродовж цього часу. Терези, будете жадати більшої інтенсивності та глибини своїх романтичних завоювань, ніж будь-коли раніше.

Скорпіон

Упродовж наступних 20 років ваше сімейне життя може зазнати серйозних змін. Так, дім може виглядати зовсім інакше, ніж зараз. Ймовірно, почнете виконувати нову роль у вашій сім'ї. Це справді важливий час для розв'язання складних проблем у вашій родині, час для творення та милосердя.

Стрілець

Стрільцям доведеться багато часу присвятити навчанню. Втім, завдяки цьому вони зможуть стати успішнішими та впливовими.

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Козоріг

Плутон перебував у вашому знаку зодіаку упродовж 15 років. Тож ви як ніхто відчували постійні зміни в житті. Намагайтеся бути якомога акуратнішими у всіх сферах Не варто переступати межу й порушувати закон. Якщо зробите все правильно, зможете насолоджуватися кожним днем й користуватися всіма благами.

Водолій

Плутон вперше за тривалий час входить у ваш знак. Так, востаннє був з 1778 по 1798 роки. Водолії, як ніхто інший, відчують нову енергію, що увірветься в їхнє життя. Ваш зовнішній вигляд та сприйняття самих себе будуть змінюватися зі швидкістю світла. Вийдете з цього транзиту повністю оновленими.

Риби

Вам варто звернути увагу на свій емоційний стан. Також дослухайтеся до інтуїції. Не піддавайтеся страхам, контролюйте власне життя. Спробуйте медитації та практики розслаблення. Вони допоможуть позбавитися від негативу. До речі, будете з легкість знаходити спільну мову з іншими.