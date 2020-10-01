Всесвітньо відомий ліванський дизайнер Елі Сааб використав у представленні своєї колекції на весну-літо 2021 музику українського гурту "ДахаБраха".

Всесвітньо відомий бренд Elie Saab представив нову колекцію одягу на весну-літо 2021 року, яку назвали "Гімн життю". Ролик опублікували на сторінці в ютубі.

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Колекція прет-а-порте присвячена жіночим рисам характеру. Ролик знімали на гарних локаціях серед гір. Ліванський модельєр вирішив, що найкращим доповненням до його ролику буде композиція українського гурту "ДахаБраха".

"Кожна жінка розквітає та стає самою собою, сильною та сміливою, та вражає пристрасною жіночністю та сміливою внутрішньою містичністю", – йдеться в анонсі до колекції.

Дивитися відео колекції онлайн:

Що відомо про гурт "ДахаБраха"

Гурт "ДахаБраха" виступає у стилі "етнохаос", що характеризується поєднанням різних складових. З етнічного боку – це різні інструменти: віолончель, барабан, флейта, акордеон, укулеле. І все це поєднується з блюзом, хіп-хопом та соулом. 2006 року дебютував їхній альбом "На добраніч".

У репертуарі "ДахиБрахи" є пісні українською, кримськотатарською, англійською, російською, німецькою мовами. 2014 року Cultprostir визначив рейтинг українських виконавців, де гурт був визначений як головний гастролер за кордоном. "ДахаБраха" написав безліч саундтреків до фільмів, зокрема до анімаційного "Мавка. Лісова пісня", вихід якого планується на наступний рік.

Для перегляду фото з останнього концерту "ДахиБрахи" гортайте праворуч: