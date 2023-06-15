Ці засоби є у кожного: чим і як підживлювати полуницю під час плодоношення

Для вирощування полуниці грамотне підживлення грає велику роль. Тоді плоди виростуть значно більшими та солодшими.

Кожен садівник робить вибір на власний розсуд, які добрива використовувати: органічні чи мінеральні. Втім, звичайно, що більшу користь має саме органіка. Тож чим і як підживлювати полуницю під час плодоношення – розповість 24 Канал.

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Удобрення полуниці під час плодоношення

Ефективний засіб, який допомагає багатьом рослинам, і в тому числі полуниці – це попіл. Потрібно залити 1 склянку речовини 1 відром гарячої води, тримати 2 дні та збовтати. Нею можна підживлювати полуницю під корінь: на кожен метр по 1-2 літри.



Попіл / Фото Simya.com

Кропива є чудовим народним методом. Рослину треба дрібно порізати та заповнити ними посудину на 10 літрів, заливши теплою водою. Після настоювання під кожен кущ використовуємо 1-2 літри добрива.



Кропива / Фото Pixabay

Дріжджі допоможуть покращити урожай. 100 грамів свіжих дріжджів треба розчинити у воді. Нехай воно бродить 1 добу. Поливаємо таким настоєм винятково під корінь, десь півлітра під кожен кущ.



Свіжі дріжджі / Фото Кондитерська "2 зайці"

Монофосфат калію – вдале добриво під час плодоношення. Достатньо 1 столової ложки речовини на 10 літрів води.



Монофосфат калію / Фото "Епіцентр"

Популярним органічним добривом є курячий послід. Його треба розвести з водою у пропорції 1:30 та дати перебродити. Використовуємо 1 літр під кущ.



Курячий послід / Фото "Сільське господарство та садівництво"

Коли на полуниці з'являються ягоди, ідеально підживити її розчином коров'яку з водою. Співвідношення – 1:14. Його треба настояти в закритій посудині 3 доби та поливати 1 літр під кущик.



Гній / Фото Flagma.ua

Під час плодоношення можна використати борну кислоту. Вона допомагає утворювати зав'язі, а також значно збільшує урожай. ЇЇ використовують всього двічі за сезон. Також кислота стимулює відновлення стебел.



Борна кислота / Фото "Ковалент"