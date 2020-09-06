У деяких країнах світу протестують проти карантинних обмежень. А в Україні їх продовжили до 1 листопада. Щоб підняти настрій – ми зробили підбірку композицій на тему карантину.

Українські виконавці вирішили потішити свого слухача та записали веселі, а подекуди й повчальні, пісні, зазначає 24 канал.

Читайте також Spotify назвав 20 найпопулярніших пісень літа 2020

7 карантинних пісень

Жартівний і антикарантинний трек від виконавиці Jerry Heil – #НІНАДОНТСТРЕС. За сюжетом пісні дівчина Ніна панікує через карантин та скуповує всю гречку в магазині, але вона робить це не через пандемію, а через нестачу пристрасті й кохання у її житті.

Основу цього кліпу співачка зняла на фронтальну камеру телефона.

Дивіться відео: #НІНАДОНТСТРЕС від Jerry Heil

Дует Two from Zoo є маловідомим, але дуже цікавим. Вони записали пісню про те, як набрид усім карантин.

Дивіться відео: Two from Zoo – "Карантин"

Репер з Буковини МС Петя (справжнє ім'я та прізвище – Петро Моставчук), не оминув цієї теми. У своїй жартівливій пісні та кліпі він закликає їсти цибулю та берегти себе.

Дивіться відео: МС Петя – "Коронавірус"

Олег Шкарпеті – музикант з Хмельницького, який має сценічне ім'я Шугар – записав трек "Маски", який закликає носити маску та берегти себе під час пандемії коронавірусу.

Дивіться відео: Шугар – "Маски"

Пісню про карантин під назвою "Біда" заспівала коломийська артистка Баба Доцька. Гумористичний трек є кавером на пісню гурту GO_A "Соловей".

Дивіться відео: Баба Доцька – "Біда"

Читайте також Alyona Alyona разом з світовими зірками підтримала постраждалих білорусів

Фронтмен гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін презентував позитивну пісню на тему карантину. Вона має назву "По плану".

У пісні йдеться про те, що не варто боятися карантину, а треба навпаки насолодитись домашньою атмосферою.

Дивіться відео: The ВЙО – "По плану"

Українська хіп-хоп виконавиця Marcelle написала пісню під впливом паніки навколо теми про коронавірус.

Вона закликає у пісні мити руки та берегти себе.

Дивіться відео: Marcelle – #CORONAVIRUS

Зауважимо, що більшість пісень вийшли в проміжок часу, коли в України оголосили строгі карантині обмеження. Попри це, вони залишаються актуальними й до сьогодні, а також нагадують, як це було декілька місяців тому.