Підбірка пісень про карантин: оригінальні відео
У деяких країнах світу протестують проти карантинних обмежень. А в Україні їх продовжили до 1 листопада. Щоб підняти настрій – ми зробили підбірку композицій на тему карантину.
Українські виконавці вирішили потішити свого слухача та записали веселі, а подекуди й повчальні, пісні, зазначає 24 канал.
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7 карантинних пісень
Жартівний і антикарантинний трек від виконавиці Jerry Heil – #НІНАДОНТСТРЕС. За сюжетом пісні дівчина Ніна панікує через карантин та скуповує всю гречку в магазині, але вона робить це не через пандемію, а через нестачу пристрасті й кохання у її житті.
Основу цього кліпу співачка зняла на фронтальну камеру телефона.
Дивіться відео: #НІНАДОНТСТРЕС від Jerry Heil
Дует Two from Zoo є маловідомим, але дуже цікавим. Вони записали пісню про те, як набрид усім карантин.
Дивіться відео: Two from Zoo – "Карантин"
Репер з Буковини МС Петя (справжнє ім'я та прізвище – Петро Моставчук), не оминув цієї теми. У своїй жартівливій пісні та кліпі він закликає їсти цибулю та берегти себе.
Дивіться відео: МС Петя – "Коронавірус"
Олег Шкарпеті – музикант з Хмельницького, який має сценічне ім'я Шугар – записав трек "Маски", який закликає носити маску та берегти себе під час пандемії коронавірусу.
Дивіться відео: Шугар – "Маски"
Пісню про карантин під назвою "Біда" заспівала коломийська артистка Баба Доцька. Гумористичний трек є кавером на пісню гурту GO_A "Соловей".
Дивіться відео: Баба Доцька – "Біда"
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Фронтмен гурту The ВЙО Мирослав Кувалдін презентував позитивну пісню на тему карантину. Вона має назву "По плану".
У пісні йдеться про те, що не варто боятися карантину, а треба навпаки насолодитись домашньою атмосферою.
Дивіться відео: The ВЙО – "По плану"
Українська хіп-хоп виконавиця Marcelle написала пісню під впливом паніки навколо теми про коронавірус.
Вона закликає у пісні мити руки та берегти себе.
Дивіться відео: Marcelle – #CORONAVIRUS