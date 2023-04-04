Неймовірна окраса біля дому: коли і як правильно садити петунію

Петунія – це улюблениця багатьох садівників та квітникарів. Вона здатна додати яскравості та краси вашому подвір’ю чи дому, а її ніжний аромат наповнить простір чарівним запахом. До того ж, кучеряві петунії часто висаджують в горщиках і прикрашають ними стіни чи балкони.

Крім того, ця рослина невибаглива у догляді, з нею може впоратися навіть новачок у садівництві. Нижче 24 Канал розповідає, як правильно та коли треба садити петунію.

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Як посадити петунію з насіння

Насіння петунії висаджують на розсаду не раніше кінця лютого, коли день вже досить довгий, ще краще це робити в середині березня. У грунт для петуній бажано додати торф, пісок і перегній, а землю використовують листову або дернову.

Для гарного сходження рослини потрібно додаткове освітлення спочатку протягом 7 – 8 годин. При висіві потрібно враховувати, що ранні сорти починають цвісти через два місяці після появи сходжень, а пізні — через 3. Таким чином, якщо ви хочете, щоб рослина розцвіла у травні, насіння на розсаду потрібно в березні і т.д.



Посадка петунії на розсаду / Фото Semena.in.ua

Перед посівом петуній полийте землю. У вологій землі зробіть невелику борозенку і посійте насіння. Але не присипайте їх землею. Натомість – злегка обприскайте водою з пульверизатора. Накрийте насіння плівкою і поставте в тепле сонячне місце.

Раз в день насіння провітрюють, а після появи паростків плівку повністю знімають. Поливати розсаду потрібно раз в день і дуже обережно, з пульверизатора або піпетки. Після появи 4 листочків петунії можна пересаджувати в горщик або в землю.

Як садити петунію в горщики

У горщик петунії висаджують з розсади. Крім того, можна купити готову розсаду в агромагазині. Садити петунію в горщики можна в середині або наприкінці травня – червня. Кущові види петуній висаджують в невеликі горщики, для в'юнких петуній потрібен горщик більший (не менше 5 літрів).

Перед пересаджуванням в горщик саджанці рясно поливають. На дно горщика викладають камені або інший дренаж, потім наповнюють грунтом. У горщику роблять поглиблення і висаджують саджанці. Після цього горщик залишіть в сонячному місці.

Посадка петунії у відкритий грунт

У відкритий ґрунт петунію садять в червні, коли всі заморозки вже позаду. Садити можна як молоду розсаду, так і вже квітучі петунії. Ділянка для петуній повинна бути сонячною. Зазвичай петунії висаджують на краю клумби, тому що вони не високі.



Петунія на клумбі / Фото з соцмереж

Землю перед посадкою перекопайте і удобріть органікою. Ґрунт повинен бути легким і пухким, але рослину висаджуйте разом із землею з розсади. Відстань між кущами має бути 30 – 40 сантиметрів. Поливайте квіти на наступний день після посадки.

Як доглядати за петуніями

Петунії поливають 2 рази в тиждень і обов'язково під корінь. Вода не повинна потрапити на листя і квітки. Під час сильної спеки квіти поливають частіше, а в дощову погоду рідше.

На другий тиждень після посадки в землю або горщик квіти можна підгодувати азотними або фосфорними добривами, або будь-яким іншим добривом для квітів. Дорослі квіти підгодовують лише в тому випадку, якщо вони ростуть в тіні.

Секрети догляду за квіткою

Щоб петунії пишно цвіли, дотримуйтеся наступних порад: