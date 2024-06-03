Важливі зміни для вірян: чи буде Петрів піст у 2024 році

Петрів піст традиційно розпочинається після Трійці, а закінчується у день Петра і Павла. Минулого року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на новоюліанський календар, тому багато релігійних свят отримали нові дати. Певні зміни відбулися й у постах.

Оскільки цього року віряни святкуватимуть Трійцю 24 червня, а свято апостолів Петра і Павла 29 червня, то Петрів піст скасували. Річ у тім, що між подіями маленький проміжок часу, тому постити не вдасться. Так, влітку буде лише Успенський піст, який триватиме з 14 по 27 серпня, передає LifeStyle 24.

Важливо Не лише Трійця: які церковні свята будуть у червні 2024 року

Петрів піст 2024: коли за старим стилем та як правильно постити

За старим стилем Петрів піст мав тривати з 1 по 11 липня. Це актуально лише для християн, які досі живуть за юліанським календарем та не відзначають церковні свята по-новому. У цей період люди готуються святкувати день апостолів Петра і Павла, які дуже шануються у християнській вірі. Віряни, зокрема, очищаються тілесно та духовно. Вони не вживають м'ясні та молочні продукти, алкоголь (навіть вино). Крім того, у цей час варто відмовитися від гулянь та веселощів, а проводити дні у спокійній атмосфері.

За віруваннями наших предків, під час Петрового посту не можна позичати гроші та речі, стригтися, шити, вишивати та в'язати, адже у життя прийдуть нещастя.

Коли триває Петрів піст, у середу та п'ятницю до того ж забороняється їсти рибу та додавати у страви рослинну олію. Натомість раціон християн складається з овочів, фруктів та пісних кислих супів.