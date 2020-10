Український електронний гурт TVORCHI представив відеороботу на пісню Living My Life , яка стала головною у їхньому нещодавньому альбомі 13 waves ("13 хвиль").

Режисер відеокліпу Living My Life став Дмитро Дорош, а оператор – Нікіта Копнін, повідомляє 24 канал. У ролику учасники гурту – Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні – постали в стильних і блискучих костюмах, граючи на музичних інструментах та з мікрофоном. Інші події у кліпі відбуваються у Черепашинецькому кар'єрі – унікальному місці у Вінницькій області, де лазурова вода розлилася в озеро серед хвойних лісів.

Фото зі зйомок відеокліпу Living My Life / Пресслужба гурту

Саме у ньому фантастичні трюки виконували учасники одного з найкращих водних балетів України – Waterballet mermaids. Учасники гурту наголошують, що такий візуальний ряд у кліпі розповідає про відчуття свободи, зближення та нове світосприйняття. Варто додати, що саму пісню Living My Life Андрій та Джеффрі записали поокремо, перебуваючи на самоізоляції під час карантину.

У платівку 13 waves також увійшли пісні Feeling OK, Instagram Model, Get U Back, Like It Like That, Spring Romance, Break Lights, Loose, Psycho, Scandalous, Bonfire (Full Version), Vice City.