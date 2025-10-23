Головною метою такого переходу вважається економія електроенергії та більш ефективне використання світлового дня. Про те, коли Україна перейде на зимовий час, о котрій годині – розповідає 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.

О котрій годині Україна перейде на зимовий час?

Перехід на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня. Українці переводять стрілки годинника на годину назад.

Це означає, що ніч стає довшою, а день – коротшим. У 2025 році варто перевести годинники у ніч із суботи, 25 жовтня, на неділю, 26 жовтня, о 4:00 годині ранку.

Переведення годинників в Україні 2025 / Фото Freepik

Чи востаннє в Україні переводять годинники?