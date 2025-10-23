Головною метою такого переходу вважається економія електроенергії та більш ефективне використання світлового дня. Про те, коли Україна перейде на зимовий час, о котрій годині – розповідає 24 Канал з посиланням на постанову Кабінету Міністрів "Про порядок обчислення часу на території України" від 13 травня 1996 року.
О котрій годині Україна перейде на зимовий час?
Перехід на зимовий час традиційно відбувається в останню неділю жовтня. Українці переводять стрілки годинника на годину назад.
Це означає, що ніч стає довшою, а день – коротшим. У 2025 році варто перевести годинники у ніч із суботи, 25 жовтня, на неділю, 26 жовтня, о 4:00 годині ранку.
Переведення годинників в Україні 2025 / Фото Freepik
Чи востаннє в Україні переводять годинники?
- В Україні вже неодноразово порушувалося питання про скасування сезонного переведення годинників із метою закріплення єдиного часу для всієї країни.
- У 2024 році народні депутати ухвалили законопроєкт № 4201, що передбачає відмову від сезонного переведення годинників та перехід на постійний зимовий час.
- У документі також йдеться про те, що Україна мала б синхронізувати свій час з європейськими країнами, які вже багато років обговорюють відмову від цієї практики. У ЄС рішення про остаточне скасування переведення годинників ухвалили ще у 2018 році, але через пандемію COVID-19 та різні внутрішні дискусії його досі не реалізували.
- Однак, станом на жовтень 2025-го, президент Володимир Зеленський остаточно не ухвалив це рішення і не планує це робити, за даними BBC.
- Саме тому Україна продовжує синхронізувати свій час із більшістю країн Європи, які також щорічно переводять годинники.